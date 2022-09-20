МИД Украины призвал партнеров осудить намерения РФ провести псевдореферендумы и ввести против нее новые санкции

В МИД отметили, что Украина внимательно следит за намерениями РФ провести "референдумы" на оккупированных территориях.
Ведомство подчеркнуло, что такие фейковые "плебисциты" не будут иметь никаких юридических последствий и не изменят административно-территориального устройства и международно признанных границ Украины и что ни Украина, ни международное сообщество не признают их никчемные результаты.
"Рассматриваем намерения провести псевдореферендумы, равно как и принудительную паспортизацию жителей временно оккупированных украинских территорий, как очередную попытку России легитимизировать последствия своей агрессивной войны против Украины. Сколько бы ни проводила РФ незаконных "голосований" на временно захваченных территориях Украины, результат будет один – все украинские территории будут освобождены от российской оккупации, а российское руководство будет привлечено к строжайшей ответственности за организованный террор, военные преступления и преступления против человечности на украинской земле", – говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что лица, которые будут организовывать псевдореферендумы, станут объектом уголовных производств, компетентные органы Украины будут принимать меры по их розыску и привлечению к ответственности.
"Украина призывает международных партнеров решительно осудить намерение РФ провести противоправное "голосование" на временно оккупированных территориях Украины, наложить новые санкции в Россию и признать ее государством – спонсором терроризма", – говорится в комментарии.
19 сентября так называемые общественные палаты "ЛНР" и "ДНР" обратились к своим главарям Леониду Пасечнику и Денису Пушилину с воззванием "немедленно" организовать на временно оккупированных украинских территориях в Луганской и Донецкой областях "референдумы" об их "присоединении" к России. Оба главаря уже поддержали эту идею, а Пушилин заявил, что "Донбасс возвращается домой", сообщило издание боевиков ДАН.
20 сентября коллаборационные "власти" в Херсонской и Запорожской областях приняли решение о проведении псевдореферендума о "вхождении" в состав России.
В тот же день Госдума РФ внесла изменения в уголовный кодекс, которыми вводятся понятия мобилизации, военного положения и военного времени. Среди прочего, предусмотрели наказание за добровольную сдачу в плен – до 10 лет лишения свободы.
Фейковые референдумы на временно оккупированных территориях Украины и гибридная "мобилизация" в РФ ничего не изменят в планах Украины по деоккупации своих территорий, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Глава Офиса президента Андрей Ермак считает, что объявление оккупантами псевдореферендумов свидетельствует о страхе.
Вооруженные силы Украины с конца августа ведут контрнаступление в Харьковской области (деоккупирована почти вся область), продвигаются на юге.