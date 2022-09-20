МИД Украины призвал партнеров осудить намерения РФ провести псевдореферендумы и ввести против нее новые санкции

МИД: Сколько бы ни проводила РФ незаконных голосований на временно захваченных территориях Украины, результат будет один – все украинские территории будут освобождены Фото: depositphotos.com

В МИД отметили, что Украина внимательно следит за намерениями РФ провести "референдумы" на оккупированных территориях.

Ведомство подчеркнуло, что такие фейковые "плебисциты" не будут иметь никаких юридических последствий и не изменят административно-территориального устройства и международно признанных границ Украины и что ни Украина, ни международное сообщество не признают их никчемные результаты.

"Рассматриваем намерения провести псевдореферендумы, равно как и принудительную паспортизацию жителей временно оккупированных украинских территорий, как очередную попытку России легитимизировать последствия своей агрессивной войны против Украины. Сколько бы ни проводила РФ незаконных "голосований" на временно захваченных территориях Украины, результат будет один – все украинские территории будут освобождены от российской оккупации, а российское руководство будет привлечено к строжайшей ответственности за организованный террор, военные преступления и преступления против человечности на украинской земле", – говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что лица, которые будут организовывать псевдореферендумы, станут объектом уголовных производств, компетентные органы Украины будут принимать меры по их розыску и привлечению к ответственности.

"Украина призывает международных партнеров решительно осудить намерение РФ провести противоправное "голосование" на временно оккупированных территориях Украины, наложить новые санкции в Россию и признать ее государством – спонсором терроризма", – говорится в комментарии.