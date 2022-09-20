На российской бирже начался обвал акций

К 15.12 по местному времени (сейчас оно совпадает с киевским) индекс Мосбиржи упал на 7,54% до 2247,2 пункта, индекс РТС, который является основным индикатором фондового рынка РФ, упал на 7,44% – до 1177,99 пункта.
В течение нескольких минут индексы немного выросли, но остались на минимальных уровнях за последние недели, отмечает издание.
Падение российской биржи произошло после того, как коллаборанты объявили о проведении псевдореферендумов на оккупированных Россией территориях Украины, а также после введения изменений в Уголовный кодекс РФ, предусматривающих появление в нем понятий "мобилизация" и "военное время".
20 сентября боевики "ДНР" и "ЛНР", а также назначенные оккупантами "власти" Херсонской области заявили, что приняли решения о проведении псевдореферендума о "вхождении" в состав России. "Референдумы" планируют провести с 23-го по 27 сентября.
Фейковые "референдумы" на временно оккупированных территориях Украины и гибридная "мобилизация" в РФ ничего не изменят в планах Украины по деоккупации своих территорий, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.