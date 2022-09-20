На российской бирже начался обвал акций

Российский фондовый рынок просел после сообщений о "референдумах" и появления в Уголовном кодексе РФ "мобилизации" и "военного времени" Фото: depositphotos.com

К 15.12 по местному времени (сейчас оно совпадает с киевским) индекс Мосбиржи упал на 7,54% до 2247,2 пункта, индекс РТС, который является основным индикатором фондового рынка РФ, упал на 7,44% – до 1177,99 пункта.

В течение нескольких минут индексы немного выросли, но остались на минимальных уровнях за последние недели, отмечает издание.

Падение российской биржи произошло после того, как коллаборанты объявили о проведении псевдореферендумов на оккупированных Россией территориях Украины, а также после введения изменений в Уголовный кодекс РФ, предусматривающих появление в нем понятий "мобилизация" и "военное время".