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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На российской бирже начался обвал акций

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Российский фондовый рынок просел после сообщений о "референдумах" и появления в Уголовном кодексе РФ "мобилизации" и "военного времени"
Российский фондовый рынок просел после сообщений о "референдумах" и появления в Уголовном кодексе РФ "мобилизации" и "военного времени"
Фото: depositphotos.com

Котировки ценных бумаг на Московской бирже резко упали во второй половине дня 20 сентября, сообщила "Медуза".

К 15.12 по местному времени (сейчас оно совпадает с киевским) индекс Мосбиржи упал на 7,54% до 2247,2 пункта, индекс РТС, который является основным индикатором фондового рынка РФ, упал на 7,44% – до 1177,99 пункта.

В течение нескольких минут индексы немного выросли, но остались на минимальных уровнях за последние недели, отмечает издание.

Падение российской биржи произошло после того, как коллаборанты объявили о проведении псевдореферендумов на оккупированных Россией территориях Украины, а также после введения изменений в Уголовный кодекс РФ, предусматривающих появление в нем понятий "мобилизация" и "военное время".

Контекст:

20 сентября боевики "ДНР" и "ЛНР", а также назначенные оккупантами "власти" Херсонской области заявили, что приняли решения о проведении псевдореферендума о "вхождении" в состав России. "Референдумы" планируют провести с 23-го по 27 сентября.

Фейковые "референдумы" на временно оккупированных территориях Украины и гибридная "мобилизация" в РФ ничего не изменят в планах Украины по деоккупации своих территорий, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: референдум, биржевые индексы, мобилизация, Московская биржа, обвал, акции, деоккупация
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