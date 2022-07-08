Маск хочет отказаться от покупки Twitter. Ему грозит штраф в размере $1 млрд – СМИ

По словам одного из источников, команда Маска прекратила участие в некоторых дискуссиях о финансировании сделки, а сами переговоры "охладели". По информации издания, команда инвестора сомневается в данных о ботах в социальной сети, поэтому не может "оценить перспективы Twitter" как бизнеса.
Кроме того, предпринимателя волнует, что цена акций Twitter резко упала с момента его предложения о сделке, что "создает впечатление, что он переплачивает", отметили собеседники The Washington Post.
Как отметило издание, уйти от сделки "будет нелегко", поскольку по договоренностям Маск может отказаться от покупки, если "с Twitter случится что-то серьезное", но эксперты по правовым вопросам сомневаются, что проблема с ботами "подпадает под это определение". Поэтому в случае расторжения сделки Маску грозит штраф в размере $1 млрд.
В свою очередь, Twitter намерен закончить сделку, ведь если она провалится, его позиции на рынке "существенно ослабнут", подчеркнуло издание.
4 апреля агентство Bloomberg написало, что Маск купил 9,2% акций Twitter и стал крупнейшим акционером компании. После того как данные о покупке были раскрыты в отчете регулирующих органов, акции компании выросли на 27%.
14 апреля бизнесмен сделал предложение полностью купить соцсеть Twitter, так как, по его мнению, компания нуждается в преобразовании. Он предложил за 100% акций Twitter цену $43,4 млрд.
25 апреля Маск заключил сделку о покупке Twitter Inc, и компания приняла его "лучшее и окончательное предложение" в $44 млрд.
13 мая Маск приостановил покупку Twitter, сославшись на разбирательство о количестве ботов в соцсети.
7 июня он опубликовал открытое письмо к Twitter с угрозой разорвать сделку, если не получит данные о ботах.