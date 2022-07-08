Маск хочет отказаться от покупки Twitter. Ему грозит штраф в размере $1 млрд – СМИ

Маск считает, что он переплачивает за Twitter, пишет The Washington Post Фото: EPA

По словам одного из источников, команда Маска прекратила участие в некоторых дискуссиях о финансировании сделки, а сами переговоры "охладели". По информации издания, команда инвестора сомневается в данных о ботах в социальной сети, поэтому не может "оценить перспективы Twitter" как бизнеса.

Кроме того, предпринимателя волнует, что цена акций Twitter резко упала с момента его предложения о сделке, что "создает впечатление, что он переплачивает", отметили собеседники The Washington Post.

Как отметило издание, уйти от сделки "будет нелегко", поскольку по договоренностям Маск может отказаться от покупки, если "с Twitter случится что-то серьезное", но эксперты по правовым вопросам сомневаются, что проблема с ботами "подпадает под это определение". Поэтому в случае расторжения сделки Маску грозит штраф в размере $1 млрд.

В свою очередь, Twitter намерен закончить сделку, ведь если она провалится, его позиции на рынке "существенно ослабнут", подчеркнуло издание.