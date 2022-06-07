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Маск угрожает разорвать сделку с Twitter, если не получит данные о ботах

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Илон Маск требует от Twitter данные о количестве ботов и фейковых аккаунтов.
Илон Маск требует от Twitter данные о количестве ботов и фейковых аккаунтов.
Фото: EPA

Американский предприниматель Илон Маск сообщил Twitter о своем праве не завершать сделку, если ему не предоставят данные о фейковых аккаунтах, которые он неоднократно запрашивал. Об этом говорится в письме Маска и его адвокатов, опубликованном 6 июня на сайте комиссии по ценным бумагам и биржам США.

Маск считает, что Twitter отказывается выполнять свои обязательства по договору о слиянии”, – говорится в документе. 

Юристы Маска отмечают, что бизнесмен неоднократно просил Twitter предоставить интересующую его информацию “для разумных деловых целей”, но компания взамен предложила лишь данные о методологии тестирования, что сторона Маска считает равносильным отказу.

После публикации письма акции Twitter упали на 1,5% до $39,57. Как отмечает Reuters, на момент объявления Маском о покупке компании акция Twitter стоила $52,20.

Контекст:

4 апреля агентство Bloomberg написало, что Маск купил 9,2% акций Twitter и стал крупнейшим акционером компании. После того, как данные о покупке были раскрыты в отчете регулирующих органов, акции компании выросли на 27%.

14 апреля бизнесмен сделал предложение полностью купить соцсеть Twitter, так как, по его мнению, компания нуждается в преобразовании. Он предложил за 100% акций Twitter цену $43,4 млрд.

25 апреля Маск заключил сделку о покупке Twitter Inc и компания приняла его "лучшее и окончательное предложение" в $44 млрд.

13 мая Маск приостановил покупку Twitter, сославшись на разбирательство о количестве ботов в соцсети. Эксперты считают, что таким образом бизнесмен играет на понижение цены компании, сообщало Reutеrs.

Теги: Twitter, акции, соцсети, Илон Маск, сделка
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