Маск угрожает разорвать сделку с Twitter, если не получит данные о ботах

“Маск считает, что Twitter отказывается выполнять свои обязательства по договору о слиянии”, – говорится в документе.
Юристы Маска отмечают, что бизнесмен неоднократно просил Twitter предоставить интересующую его информацию “для разумных деловых целей”, но компания взамен предложила лишь данные о методологии тестирования, что сторона Маска считает равносильным отказу.
После публикации письма акции Twitter упали на 1,5% до $39,57. Как отмечает Reuters, на момент объявления Маском о покупке компании акция Twitter стоила $52,20.
4 апреля агентство Bloomberg написало, что Маск купил 9,2% акций Twitter и стал крупнейшим акционером компании. После того, как данные о покупке были раскрыты в отчете регулирующих органов, акции компании выросли на 27%.
14 апреля бизнесмен сделал предложение полностью купить соцсеть Twitter, так как, по его мнению, компания нуждается в преобразовании. Он предложил за 100% акций Twitter цену $43,4 млрд.
25 апреля Маск заключил сделку о покупке Twitter Inc и компания приняла его "лучшее и окончательное предложение" в $44 млрд.
13 мая Маск приостановил покупку Twitter, сославшись на разбирательство о количестве ботов в соцсети. Эксперты считают, что таким образом бизнесмен играет на понижение цены компании, сообщало Reutеrs.