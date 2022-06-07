Маск угрожает разорвать сделку с Twitter, если не получит данные о ботах

Илон Маск требует от Twitter данные о количестве ботов и фейковых аккаунтов. Фото: EPA

“Маск считает, что Twitter отказывается выполнять свои обязательства по договору о слиянии”, – говорится в документе.

Юристы Маска отмечают, что бизнесмен неоднократно просил Twitter предоставить интересующую его информацию “для разумных деловых целей”, но компания взамен предложила лишь данные о методологии тестирования, что сторона Маска считает равносильным отказу.

После публикации письма акции Twitter упали на 1,5% до $39,57. Как отмечает Reuters, на момент объявления Маском о покупке компании акция Twitter стоила $52,20.