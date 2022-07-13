Российский фондовый рынок упал как в первый день войны – СМИ

"Оттолкнуться от дна" рынок акций в РФ если сможет, то не раньше осени, считают инвесторы Фото: ЕРА

Среди причин опрошенные изданием эксперты называют "выжидательную позицию на фоне неопределенности перспектив экономики и дивидендной политики". 30 июня индекс Мосбиржи обрушился на 7,3% после того, как стало известно об отказе АО "Газпром" от выплаты дивидендов впервые с 1998 года, говорится в статье.

"Последовавшее разъяснение министра финансов РФ Антона Силуанова о том, что отказ от дивидендов был временным и впоследствии выплаты возобновятся, не показалось рынку убедительным, и он продолжил сползать к февральским минимумам", – говорит аналитик компании "Ингосстрах-Инвестиции" Виктор Тунев.

Следом за газовым экспортером от дивидендных выплат в этом году отказался ряд компаний из числа "голубых фишек", и это заставило инвесторов усомниться в качестве управления в крупнейших корпорациях", – добавляет аналитик инвестиционной компании "Фридом Финанс" Наталья Мильчакова.

Также на рынок повлияло снижение цен на нефть, все больше инвесторов закладывают в цену активов мировую рецессию, отмечают эксперты.

Что касается прогнозов, "оттолкнуться от дна" биржа если сможет, то не раньше осени.

Сегодня для этого нет предпосылок, особенно в условиях снижения цен на энергоносители, введения новых санкций или "тревожных" новостей, подобных действиям "Газпрома", считают они.