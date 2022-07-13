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Российский фондовый рынок упал как в первый день войны – СМИ

"Оттолкнуться от дна" рынок акций в РФ если сможет, то не раньше осени, считают инвесторы
"Оттолкнуться от дна" рынок акций в РФ если сможет, то не раньше осени, считают инвесторы
Фото: ЕРА

Акции российских компаний на Московской бирже по итогам торгов 12 июля упали до минимумов с начала войны. Основной индикатор российского фондового рынка опустился до 2135 пунктов, это низшее значение с 24 февраля, сообщает "Forbes".

Среди причин опрошенные изданием эксперты называют "выжидательную позицию на фоне неопределенности перспектив экономики и дивидендной политики". 30 июня индекс Мосбиржи обрушился на 7,3% после того, как стало известно об отказе АО "Газпром" от выплаты дивидендов впервые с 1998 года, говорится в статье.

"Последовавшее разъяснение министра финансов РФ Антона Силуанова о том, что отказ от дивидендов был временным и впоследствии выплаты возобновятся, не показалось рынку убедительным, и он продолжил сползать к февральским минимумам", – говорит аналитик компании "Ингосстрах-Инвестиции" Виктор Тунев.

Следом за газовым экспортером от дивидендных выплат в этом году отказался ряд компаний из числа "голубых фишек", и это заставило инвесторов усомниться в качестве управления в крупнейших корпорациях", –  добавляет аналитик инвестиционной компании "Фридом Финанс" Наталья Мильчакова.

Также на рынок  повлияло снижение цен на нефть, все больше инвесторов закладывают в цену активов мировую рецессию, отмечают эксперты.

Что касается прогнозов, "оттолкнуться от дна" биржа если сможет, то не раньше осени.

Сегодня для этого нет предпосылок, особенно в условиях снижения цен на энергоносители, введения новых санкций или "тревожных" новостей, подобных действиям "Газпрома", считают они.

Контекст:

В ответ на нападение России на Украину страны Запада – США, Канада, Евросоюз, Великобритания, Австралия и Япония – ввели против РФ несколько пакетов санкций. 

По данным глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено более 7,3 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – более 10 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею

Теги: Газпром, Россия, фондовый рынок, биржевые индексы, Антон Силуанов, Московская биржа, акции, ценные бумаги
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