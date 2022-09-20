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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Получат результат Гитлера 1945 года". В Минобороны ответили на планы оккупантов провести псевдореферендумы

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В Министерстве обороны прокомментировали планы оккупантов
В Министерстве обороны прокомментировали планы оккупантов
Фото: mil.gov.ua

В Министерстве обороны Украины отреагировали на заявления о "референдумах" на оккупированных территориях Украины и напомнили об истории Адольфа Гитлера. Об этом говорится на странице ведомства в Twitter 20 сентября.

"Рашистские реконструкторы на оккупированных территориях не устают повторять нацистский референдум об аншлюсе Австрии. Они ожидают результатов 1938 года. Вместо этого они получат результат Гитлера 1945 года", – говорится в сообщении.

Контекст:

19 сентября так называемые общественные палаты "ЛНР" и "ДНР" обратились к своим главарям Леониду Пасечнику и Денису Пушилину с воззванием "немедленно" организовать на временно оккупированных украинских территориях в Луганской и Донецкой областях "референдумы" об их "присоединении" к России. Оба главаря уже поддержали эту идею, а Пушилин заявил, что "Донбасс возвращается домой", сообщило издание боевиков ДАН.

20 сентября коллаборационные "власти" в Херсонской и Запорожской областях приняли решение о проведении псевдореферендума о "вхождении" в состав России.

Фейковые референдумы на временно оккупированных территориях Украины и гибридная "мобилизация" в РФ ничего не изменят в планах Украины по деоккупации своих территорий, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Глава Офиса президента Андрей Ермак считает, что объявление оккупантами псевдореферендумов свидетельствует о страхе.

Вооруженные силы Украины с конца августа ведут контрнаступление в Харьковской области (деоккупирована почти вся область), продвигаются на юге

МИД Украины призвал Запад осудить намерения РФ провести псевдореферендумы и ввести против нее новые санкции.

Теги: референдум, Министерство обороны Украины, Минобороны, война России против Украины, российские оккупанты
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