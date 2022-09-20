"Получат результат Гитлера 1945 года". В Минобороны ответили на планы оккупантов провести псевдореферендумы

"Рашистские реконструкторы на оккупированных территориях не устают повторять нацистский референдум об аншлюсе Австрии. Они ожидают результатов 1938 года. Вместо этого они получат результат Гитлера 1945 года", – говорится в сообщении.

Контекст:

19 сентября так называемые общественные палаты "ЛНР" и "ДНР" обратились к своим главарям Леониду Пасечнику и Денису Пушилину с воззванием "немедленно" организовать на временно оккупированных украинских территориях в Луганской и Донецкой областях "референдумы" об их "присоединении" к России. Оба главаря уже поддержали эту идею, а Пушилин заявил, что "Донбасс возвращается домой", сообщило издание боевиков ДАН.

20 сентября коллаборационные "власти" в Херсонской и Запорожской областях приняли решение о проведении псевдореферендума о "вхождении" в состав России.

Фейковые референдумы на временно оккупированных территориях Украины и гибридная "мобилизация" в РФ ничего не изменят в планах Украины по деоккупации своих территорий, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Глава Офиса президента Андрей Ермак считает, что объявление оккупантами псевдореферендумов свидетельствует о страхе.

Вооруженные силы Украины с конца августа ведут контрнаступление в Харьковской области (деоккупирована почти вся область), продвигаются на юге.

МИД Украины призвал Запад осудить намерения РФ провести псевдореферендумы и ввести против нее новые санкции.