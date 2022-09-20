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Советник министра обороны Украины: Вскрики о "референдумах" в "ЛДНР" – признак истерики в Москве и попытка одной из российских группировок побудить бункерного вождя хоть к каким-то действиям

"Немедленные референдумы", о которых заявляют боевики по сути, угроза аннексии "без всяких реверансов и игр в народное волеизъявление", считает эксперт
"Немедленные референдумы", о которых заявляют боевики – по сути, угроза аннексии "без всяких реверансов и игр в народное волеизъявление", считает эксперт
Фото: depositphotos.com

Требования боевиков террористических организаций "ЛНР" и ДНР" провести "референдумы" о вхождении оккупированных районов в состав России – инициатива российских политиков, которые после поражения в Харьковской области пытаются подтолкнуть президента РФ Владимира Путина к обострению и закрыть возможность переговоров, считает внештатный советник министра обороны Украины Алексей Копытько. Об этом он написал в Facebook 19 сентября.

"Вскрики о немедленных (!) референдумах в "ЛДНР" с информационным прикрытием в российских федеральных СМИ – это признак истерики в Москве и одновременно попытка одной из российских группировок побудить бункерного вождя хоть к каким-то действиям", – написал Копытько. 

По его мнению, в Москве боятся, что в течение месяца "успешная оборона по Осколу" может закончиться "блестящей обороной по Айдару", если не по Деркулу, и потерей захваченными оккупантами Лисичанска, Северодонецка и Рубежного Луганской области. 

"Поэтому сейчас Путина толкают к обострению как минимум на уровне риторики. Наступление украинских войск на Харьковщине поставило московские группировки в тупик, вызвало растерянность. Обратите внимание: ключевые спикеры РФ просто исчезли из эфиров", – отметил Копытько. 

Он обратил внимание, что ни зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, ни сам Путин не дали внятных комментариев по поводу масштабного поражения РФ. 

"В отсутствии четких команд вертикаль начинает буксовать и рушиться. Вакуум начинают заполнять кадыровы, пригожины и аксеновы. Те, кто не хочет сгинуть под обломками, сейчас толкают президента РФ разжечь пожар побольше", – пояснил советник министра обороны. 

Он отметил, что под "немедленными референдумами", о которых идет речь, имеется в виду угроза аннексии "без всяких реверансов и игр в народное волеизъявление". Эксперт считает, что этой мерой Россия фактически признает свое военное поражение, поскольку такие "референдумы" можно было бы провести и до 24 февраля, и это повлекло бы меньше издержек для РФ. 

Копытько подчеркнул, что использование "референдумов" для ядерного шантажа фактически сужает России возможности для маневров, а злоупотребление угрозами или "включение" ОРДЛО в РФ закрывают путь к переговорам, которых хотят другие российские группировки.

"Де-факто инициатива о "референдумах" в нынешнем контексте может стать открытием "третьего фронта" под коврами в московских "центрах принятия решений", – резюмировал Копытько. 

https://www.facebook.com/aleksey.kopytko/posts/pfbid0mA72YbXedMRQ7nG7LchXd9L8eK5hRYVpCR8Mjoz1KWRWLuSghYHC33VUzpiixFx1l

19 сентября так называемые общественные палаты "ЛНР" и "ДНР" обратились к своим главарям, Леониду Пасечнику и Денису Пушилину с воззванием "немедленно" организовать на временно оккупированных украинских территориях в Луганской и Донецкой областях "референдумы" об их "присоединении" к России. Оба главаря уже поддержали эту идею, а Пушилин заявил, что "Донбасс возвращается домой", сообщило издание боевиков ДАН

20 сентября коллаборационные "власти" Херсонской области приняли решение о проведении псевдореферендума о "вхождении" в состав России. А в оккупированном Мелитополе Запорожской области прошел "народный съезд", на котором председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов и другие члены движения обратились к коллаборационной "администрации" с требованием как можно скорее провести "референдум" о присоединении к России,

Коллаборанты хотят провести "референдумы" одновременно в четырех частично оккупированных областях Украины –  с 23-го по 27 сентября. 

Контекст:

В марте 2014 года Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного "референдума". В мае 2014 года были проведены "референдумы" в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, по итогам которых террористы объявили о "государственной самостоятельности" и "независимости от Украины".

После полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году россияне оккупировали еще часть территории в ряде регионов. В Белом доме заявили, что Россия планирует новую попытку аннексии украинских территорий по сценарию, который применяла в 2014 году с Крымом.

26 июля СБУ сообщила, что Россия начала активную фазу подготовки к новому псевдореферендуму в Украине, агитаторы, блогеры и "дружинники" активно занимаются пропагандой. В Офисе президента Украины подчеркнули, что "референдумы" на оккупированных территориях не состоятся, потому что они не будут под контролем РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский 18 августа заявил, что любой псевдореферендум РФ в Украине будет "ударом по лицу международного общества". 7 августа он сказал, что если Россия проведет псевдореферендумы на оккупированных территориях, то этим шагом закроет возможность переговоров с Украиной и свободным миром.

Теги: Дмитрий Медведев, Россия, Владимир Путин, референдум, оккупация, аннексия, угрозы, боевики, ДНР, шантаж, война России против Украины, ЛНР, ОРДЛО, ЛДНР, Алексей Копытько
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