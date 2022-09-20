Советник министра обороны Украины: Вскрики о "референдумах" в "ЛДНР" – признак истерики в Москве и попытка одной из российских группировок побудить бункерного вождя хоть к каким-то действиям

"Немедленные референдумы", о которых заявляют боевики – по сути, угроза аннексии "без всяких реверансов и игр в народное волеизъявление", считает эксперт Фото: depositphotos.com

"Вскрики о немедленных (!) референдумах в "ЛДНР" с информационным прикрытием в российских федеральных СМИ – это признак истерики в Москве и одновременно попытка одной из российских группировок побудить бункерного вождя хоть к каким-то действиям", – написал Копытько.

По его мнению, в Москве боятся, что в течение месяца "успешная оборона по Осколу" может закончиться "блестящей обороной по Айдару", если не по Деркулу, и потерей захваченными оккупантами Лисичанска, Северодонецка и Рубежного Луганской области.

"Поэтому сейчас Путина толкают к обострению как минимум на уровне риторики. Наступление украинских войск на Харьковщине поставило московские группировки в тупик, вызвало растерянность. Обратите внимание: ключевые спикеры РФ просто исчезли из эфиров", – отметил Копытько.

Он обратил внимание, что ни зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, ни сам Путин не дали внятных комментариев по поводу масштабного поражения РФ.

"В отсутствии четких команд вертикаль начинает буксовать и рушиться. Вакуум начинают заполнять кадыровы, пригожины и аксеновы. Те, кто не хочет сгинуть под обломками, сейчас толкают президента РФ разжечь пожар побольше", – пояснил советник министра обороны.

Он отметил, что под "немедленными референдумами", о которых идет речь, имеется в виду угроза аннексии "без всяких реверансов и игр в народное волеизъявление". Эксперт считает, что этой мерой Россия фактически признает свое военное поражение, поскольку такие "референдумы" можно было бы провести и до 24 февраля, и это повлекло бы меньше издержек для РФ.

Копытько подчеркнул, что использование "референдумов" для ядерного шантажа фактически сужает России возможности для маневров, а злоупотребление угрозами или "включение" ОРДЛО в РФ закрывают путь к переговорам, которых хотят другие российские группировки.

"Де-факто инициатива о "референдумах" в нынешнем контексте может стать открытием "третьего фронта" под коврами в московских "центрах принятия решений", – резюмировал Копытько.

19 сентября так называемые общественные палаты "ЛНР" и "ДНР" обратились к своим главарям, Леониду Пасечнику и Денису Пушилину с воззванием "немедленно" организовать на временно оккупированных украинских территориях в Луганской и Донецкой областях "референдумы" об их "присоединении" к России. Оба главаря уже поддержали эту идею, а Пушилин заявил, что "Донбасс возвращается домой", сообщило издание боевиков ДАН.

20 сентября коллаборационные "власти" Херсонской области приняли решение о проведении псевдореферендума о "вхождении" в состав России. А в оккупированном Мелитополе Запорожской области прошел "народный съезд", на котором председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов и другие члены движения обратились к коллаборационной "администрации" с требованием как можно скорее провести "референдум" о присоединении к России,

Коллаборанты хотят провести "референдумы" одновременно в четырех частично оккупированных областях Украины – с 23-го по 27 сентября.