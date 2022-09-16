Аксенов заявил, что в оккупированном Крыму готовят "добровольцев" на войну РФ против Украины

Об этом 15 сентября в Telegram сообщил так называемый глава Крыма Сергей Аксенов.

"Крым уже выставил более 1200 добровольцев и формирует еще два батальона. Мы полностью обеспечиваем их экипировкой, средствами защиты, связи и разведки. Процесс идет, стараемся, чтобы все уходили полностью экипированные", – написал он.

Аксенов также поддержал инициативу главы Чечни Рамзана Кадырова по подготовке добровольцев в регионах РФ.

13 сентября пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что общенациональная мобилизация для поддержки войны в Украине в Кремле "не обсуждалась". Отвечая на вопрос о критике в адрес российской власти из-за отступления армии РФ и о призывах к мобилизации, Песков сказал, что это пример "плюрализма".

Война России против Украины. Главное (обновляется)