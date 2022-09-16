Аксенов заявил, что в оккупированном Крыму готовят "добровольцев" на войну РФ против Украины

Об этом 15 сентября в Telegram сообщил так называемый глава Крыма Сергей Аксенов.
"Крым уже выставил более 1200 добровольцев и формирует еще два батальона. Мы полностью обеспечиваем их экипировкой, средствами защиты, связи и разведки. Процесс идет, стараемся, чтобы все уходили полностью экипированные", – написал он.
Аксенов также поддержал инициативу главы Чечни Рамзана Кадырова по подготовке добровольцев в регионах РФ.
13 сентября пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что общенациональная мобилизация для поддержки войны в Украине в Кремле "не обсуждалась". Отвечая на вопрос о критике в адрес российской власти из-за отступления армии РФ и о призывах к мобилизации, Песков сказал, что это пример "плюрализма".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Официально Россия не объявляла Украине войну и всеобщей мобилизации не объявляла. Вторжение российские власти называют "специальной военной операцией с целью демилитаризация и денацификация Украины".
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес предположил 29 апреля, что Путин может объявить в РФ всеобщую мобилизацию 9 мая в условиях растущей нехватки сил. О том, что Путин 9 мая может официально объявить войну Украине вместо так называемой "специальной военной операции", сообщил 3 мая телеканал CNN со ссылкой на чиновников США и Запада, но этого не случилось.
В конце мая Генштаб ВСУ сообщал, что в РФ проводится скрытая мобилизация. В РФ, по данным СМИ и правозащитников, на войну в Украине вербуют заключенных в колониях, обвиняемых, находящихся в СИЗО, бездомных. На российских рекрутинговых сайтах массово появились объявления о наборе контрактников в армию РФ.
Представитель Главного управления разведки Министерства обороны (ГУР МО) Украины Вадим Скибицкий 28 августа сообщил, что Россия увеличивает мобилизационные резервы и планирует мобилизовать около 90 тыс. военнослужащих. По данным ГУР МО, армия РФ ощутила кадровый голод сразу после вторжения в Украину.