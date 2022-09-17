Россияне готовятся к обороне в районе Сватово, но неясно, есть ли резервы и моральный дух – британская разведка

"Украина продолжает наступательные действия на северо-востоке страны, а российские войска установили оборонительный рубеж между рекой Оскол и городом Сватово", – говорится в сообщении.

Британская разведка предполагает, что оккупанты считают важным сохранить контроль над этой захваченной зоной, поскольку через нее проходит "один из немногих основных маршрутов снабжения" российских войск из Белгородской области и он еще остается под контролем захватчиков.

"Кроме того, эта линия проходит вдоль границы Луганской области, части Донбасса, которую Россия стремится "освободить" в рамках одной из своих непосредственных целей войны. Любая существенная потеря территории в Луганской области однозначно подорвет стратегию России", – считают там.

Разведка на Западе прогнозирует, что российские оккупанты "попытаются вести упорную оборону в этом районе, но неясно, есть ли у российских передовых сил достаточные резервы или достаточный моральный дух, чтобы противостоять еще одному согласованному украинскому штурму".

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 17 September 2022



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* #StandWithUkraine * pic.twitter.com/e6OKSzJF08 — Ministry of Defence * (@DefenceHQ) September 17, 2022

Война России против Украины. Главное (обновляется)