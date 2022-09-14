Британская разведка подтвердила, что Россия использует в Украине иранские дроны-камикадзе

По ее данным, речь идет о легких дронах-камикадзе Shahed-136.

"Shahed-136 – это ударный БПЛА одностороннего действия с заявленной дальностью действия 2,5 тыс. км. Подобные системы иранского производства, вероятно, применялись при атаках на Ближнем Востоке, в том числе против нефтяного танкера MT MERCER STREET в июле 2021 года", – говорится в сообщении.

Разведка Великобритании считает, что запасы оружия РФ истощаются, и она все чаще закупает его в других странах, в том числе в Иране и Северной Корее, которые находятся под жесткими санкциями.

13 сентября Центр стратегических коммуникаций ВСУ сообщил, что под Купянском в Харьковской области Вооруженные силы Украины впервые уничтожили, вероятно, один из беспилотных летательных аппаратов, которые Россия закупила в Иране.