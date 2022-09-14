Британская разведка подтвердила, что Россия использует в Украине иранские дроны-камикадзе

По ее данным, речь идет о легких дронах-камикадзе Shahed-136.
"Shahed-136 – это ударный БПЛА одностороннего действия с заявленной дальностью действия 2,5 тыс. км. Подобные системы иранского производства, вероятно, применялись при атаках на Ближнем Востоке, в том числе против нефтяного танкера MT MERCER STREET в июле 2021 года", – говорится в сообщении.
Разведка Великобритании считает, что запасы оружия РФ истощаются, и она все чаще закупает его в других странах, в том числе в Иране и Северной Корее, которые находятся под жесткими санкциями.
13 сентября Центр стратегических коммуникаций ВСУ сообщил, что под Купянском в Харьковской области Вооруженные силы Украины впервые уничтожили, вероятно, один из беспилотных летательных аппаратов, которые Россия закупила в Иране.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 14 September 2022— Ministry of Defence * (@DefenceHQ) September 14, 2022
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* #StandWithUkraine * pic.twitter.com/op9M362TuQ
Нехватку разведывательных БПЛА у России британская разведка отмечала еще в мае. В июле CNN сообщил о посещении российской делегации Ирана, целью которого было ознакомление с иранскими беспилотниками Shahed-191 и Shahed-192, способными нести высокоточные ракеты.
Тогда советник президента США по национальной безопасности Джек Салливан заявил, что, по американским данным, стороны планируют сделку на сотни беспилотников для военных действий в Украине.
Глава иранского МИД ответил, что Тегеран избегает каких-либо действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации в Украине.
27 августа издание Associated Press, ссылаясь на источники в разведке, сообщило, что Иран поставил России сотни беспилотников, которые она может использовать в войне против Украины.
В Белом доме подтвердили факт сделки, а 8 сентября объявил о введении санкций против компании Safiran Airport Services (Тегеран) из-за ее участия в отправке иранских БПЛА в РФ.