ВСУ впервые уничтожили иранский беспилотник - Стратком

Стратком опубликовал фотографии фрагментов сбитого беспилотника.
"Анализ внешнего вида элементов крыла беспилотника позволяет определенно утверждать. Речь идет о дальнобойном БПЛА-камикадзе Shahed-136", – говорится в сообщении.
27 августа издание Associated Press, ссылаясь на источники в разведке, сообщило, что Иран поставил России сотни беспилотников, которые она может использовать в войне против Украины.
В Белом доме подтвердили факт сделки, а 8 сентября объявил о введении санкций против компании Safiran Airport Services (Тегеран) из-за ее участия в отправке иранских БПЛА в РФ.
Нехватку разведывательных БПЛА у России британская разведка отмечала еще в мае. В июле CNN сообщил о посещении российской делегации Ирана, целью которого было ознакомление с иранскими беспилотниками Shahed-191 и Shahed-192, способными нести высокоточные ракеты.
Тогда советник президента США по национальной безопасности Джек Салливан заявил, что, по американским данным, стороны планируют сделку на сотни беспилотников для военных действий в Украине.
Глава иранского МИД ответил, что Тегеран избегает каких-либо действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации в Украине.