ВСУ впервые уничтожили иранский беспилотник - Стратком

Иран поставил России сотни беспилотников, которые она может использовать в войне против Украины Фото: СтратКом ЗСУ / Telegram

Стратком опубликовал фотографии фрагментов сбитого беспилотника.

"Анализ внешнего вида элементов крыла беспилотника позволяет определенно утверждать. Речь идет о дальнобойном БПЛА-камикадзе Shahed-136", – говорится в сообщении.

27 августа издание Associated Press, ссылаясь на источники в разведке, сообщило, что Иран поставил России сотни беспилотников, которые она может использовать в войне против Украины.

В Белом доме подтвердили факт сделки, а 8 сентября объявил о введении санкций против компании Safiran Airport Services (Тегеран) из-за ее участия в отправке иранских БПЛА в РФ.