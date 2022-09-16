Россия вербует заключенных и ускоряет выпуск в военных училищах из-за растущих кадровых проблем в армии – британская разведка

Активизация вербовки заключенных говорит об усилении кадровых проблем в воюющих в Украине российских частях, говоряь в британской разведке Фото: ua.depositphotos.com

Заключенным предлагается смягчение приговора, а также денежное поощрение, говорится в сводке.

Недавно опубликованное видео, где бизнесмен Евгений Пригожин, которого называют владельцем ЧВК "Вагнер", обращается к заключенным российской колонии с предложением о вербовке, минобороны Великобритании считает свидетельством усиления работы по привлечению заключенных к войне.

Ведомство обращает внимание на то, что Пригожин ищет только "бойцов для штурмовых частей".

(2/4) This has been reinvigorated, with recently posted video highly likely showing Wagner owner Yevgeny Prigozhin making a recruitment pitch to prisoners. In the video, Prigozhin emphasises that he is only seeking ‘fighters for assault units’. — Ministry of Defence * (@DefenceHQ) September 16, 2022

Кроме того, российские военные академии сокращают курсы обучения и переносят сроки выпуска курсантов. Почти наверняка выпускники могут быть переброшены в Украину для поддержки российской операции. Воздействие кадровой проблемы на армию России становится все более серьезным, полагают разведчики.

"Ускорение обучения курсантов и потребность Вагнера в штурмовых отрядах предполагает, что две из наиболее острых нехваток во время кризиса укомплектования вооруженных сил, вероятно, связаны с боевой пехотой и младшими командирами", – подытожили в британском оборонном ведомстве.

(4/4) The acceleration of officer cadets’ training, and Wagner’s demand for assault troops suggests that two of the most critical shortages within the military manning crisis are probably combat infantry and junior commanders. — Ministry of Defence * (@DefenceHQ) September 16, 2022





Российский юрист, общественный и политический деятель, соратник оппозиционера Алексея Навального Иван Жданов 14 сентября опубликовал в Telegram видео вербовки в РФ заключенных для отправки на войну в Украину в составе частной военной компанией (ЧВК) "Вагнер".

Видео было прислано из колонии, где перед заключенными выступил Пригожин, которого называют владельцем этой ЧВК. Сам он назвал себя "представителем" ЧВК "Вагнер" и предупредил, что ищет наемников для участия в "тяжелой войне". Заключенным он пообещал, что в колонию они "не вернутся в любом случае".

Правозащитница, глава фонда "Русь сидящая" Ольга Романова рассказала 14 сентября на YouTube-канале "Популярная политика", что Пригожин для войны против Украины завербовал как минимум 7 тыс., но скорее всего, уже 10 тыс. российских заключенных.

"Радио Свобода" 16 сентября процитировало комментарий Пригожина, опубликован на странице принадлежащей бизнесмену компании "Конкорд" в заблокированной в Украине соцсети ВКонтакте. Бизнесмен призвал тех, "кому эта тема не нравится", отправить на фронт своих детей. "Либо ЧВК и зэки, либо ваши дети – решайте сами", — говорится в сообщении.