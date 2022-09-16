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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия вербует заключенных и ускоряет выпуск в военных училищах из-за растущих кадровых проблем в армии – британская разведка

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Активизация вербовки заключенных говорит об усилении кадровых проблем в воюющих в Украине российских частях, говоряь в британской разведке
Активизация вербовки заключенных говорит об усилении кадровых проблем в воюющих в Украине российских частях, говоряь в британской разведке
Фото: ua.depositphotos.com

Связанная с Кремлем российская частная военная компания "Вагнер" проводит кампанию по вербовке российских заключенных для службы в Украине как минимум с июля. Об этом 16 сентября в Twitter сообщило министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки.

Заключенным предлагается смягчение приговора, а также денежное поощрение, говорится в сводке.

Недавно опубликованное видео, где бизнесмен Евгений Пригожин, которого называют владельцем ЧВК "Вагнер", обращается к заключенным российской колонии с предложением о вербовке, минобороны Великобритании считает свидетельством усиления работы по привлечению заключенных к войне.

Ведомство обращает внимание на то, что Пригожин ищет только "бойцов для штурмовых частей".

Кроме того, российские военные академии сокращают курсы обучения и переносят сроки выпуска курсантов. Почти наверняка выпускники могут быть переброшены в Украину для поддержки российской операции. Воздействие кадровой проблемы на армию России становится все более серьезным, полагают разведчики.

"Ускорение обучения курсантов и потребность Вагнера в штурмовых отрядах предполагает, что две из наиболее острых нехваток во время кризиса укомплектования вооруженных сил, вероятно, связаны с боевой пехотой и младшими командирами", – подытожили в британском оборонном ведомстве.


Российский юрист, общественный и политический деятель, соратник оппозиционера Алексея Навального Иван Жданов 14 сентября опубликовал в Telegram видео вербовки в РФ заключенных для отправки на войну в Украину в составе частной военной компанией (ЧВК) "Вагнер".

Видео было прислано из колонии, где перед заключенными выступил Пригожин, которого называют владельцем этой ЧВК. Сам он назвал себя "представителем" ЧВК "Вагнер" и предупредил, что ищет наемников для участия в "тяжелой войне". Заключенным он пообещал, что в колонию они "не вернутся в любом случае".

Правозащитница, глава фонда "Русь сидящая" Ольга Романова рассказала 14 сентября на YouTube-канале "Популярная политика", что Пригожин для войны против Украины завербовал как минимум 7 тыс., но скорее всего, уже 10 тыс. российских заключенных.

"Радио Свобода" 16 сентября процитировало  комментарий Пригожина, опубликован на странице принадлежащей бизнесмену компании "Конкорд" в заблокированной в Украине соцсети ВКонтакте. Бизнесмен призвал тех, "кому эта тема не нравится", отправить на фронт своих детей. "Либо ЧВК и зэки, либо ваши дети – решайте сами", — говорится в сообщении.

Контекст:

По оценке Генштаба ВСУ, с учетом частных военных компаний и мобилизационного резерва Россия задействовала в войне против Украины около 330 тыс. человек на 16 июня.

В РФ, по данным СМИ и правозащитников, на войну в Украине вербуют заключенных в колониях, обвиняемых, находящихся в СИЗОбездомных. На российских рекрутинговых сайтах массово появились объявления о наборе контрактников в армию РФ.

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что РФ направляет подразделения, сформированные из заключенных, на наиболее горячие участки фронта.

Против Украины воюет около 5 тыс. боевиков ЧВК "Вагнер", сообщило 4 августа агентство LIGA.net со ссылкой на источники в украинской разведке.

5 августа российское издание "Верстка" сообщило, что ЧВК "Вагнер" завербовала в российских колониях по меньшей мере 1,8 тыс. заключенных для участия в войне против Украины. Речь также шла о появлении Пригожина. В ответ на просьбу "Верстки" прокомментировать это бизнесмен ответил, что "бывал в колониях в 80‑е годы", но так и не сказал, посещал ли он колонии с рекрутерами.

8 августа "Медиазона" со ссылкой на двоих не знакомых между собой российских заключенных рассказала о фактах вербовки Пригожиным наемников для отправки в Украину в Ярославской и Тульской областях РФ.

Теги: Россия, Украина, Великобритания, СИЗО, Кремль, военные, заключенные, мобилизация, разведка, боевики, наемники, армия РФ, разведчики, Минобороны, ВСУ, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, Вадим Скибицкий, Евгений Пригожин, выпускники, Частная военная компания, Иван Жданов, российские военные, ЧВК, колония, бизнесмен, российские оккупанты
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