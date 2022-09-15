На войну против Украины Пригожин завербовал не менее 7 тыс. российских заключенных, среди них – маньяк-каннибал – правозащитница

Об этом 14 сентября на YouTube-канале "Популярная политика" рассказала правозащитница, глава фонда "Русь сидящая" Ольга Романова.

"Берут все статьи, но отдают предпочтение, об этом Пригожин говорил, убийцам и тем, кто занимался разбоем и грабежом. Тоже хорошо берут тех, кто попал в тюрьму за нанесение тяжких телесных повреждений. И вот сейчас стали брать уже людей, которые осуждены за изнасилование, но их – в отдельный отряд, – сообщила Романова. – Мы знаем две истории из саратовских зон, из ужасных совершенно зон, там одна есть очень специальная. Оттуда взяли маньяка, у которого, так сказать, в портфолио "каннибализм". Он тоже поехал на войну".

По словам правозащитницы, ЧВК "Вагнер" в поисках "пушечного мяса" пошла уже "на второй и третий заход". Пока вербовка заключенных ограничивается регионами Центральной России, отметила Романова.