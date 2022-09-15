На войну против Украины Пригожин завербовал не менее 7 тыс. российских заключенных, среди них – маньяк-каннибал – правозащитница

Об этом 14 сентября на YouTube-канале "Популярная политика" рассказала правозащитница, глава фонда "Русь сидящая" Ольга Романова.
"Берут все статьи, но отдают предпочтение, об этом Пригожин говорил, убийцам и тем, кто занимался разбоем и грабежом. Тоже хорошо берут тех, кто попал в тюрьму за нанесение тяжких телесных повреждений. И вот сейчас стали брать уже людей, которые осуждены за изнасилование, но их – в отдельный отряд, – сообщила Романова. – Мы знаем две истории из саратовских зон, из ужасных совершенно зон, там одна есть очень специальная. Оттуда взяли маньяка, у которого, так сказать, в портфолио "каннибализм". Он тоже поехал на войну".
По словам правозащитницы, ЧВК "Вагнер" в поисках "пушечного мяса" пошла уже "на второй и третий заход". Пока вербовка заключенных ограничивается регионами Центральной России, отметила Романова.
По оценке Генштаба ВСУ, с учетом частных военных компаний и мобилизационного резерва Россия задействовала в войне против Украины около 330 тыс. человек на 16 июня.
В РФ, по данным СМИ и правозащитников, на войну в Украине вербуют заключенных в колониях, обвиняемых, находящихся в СИЗО, бездомных. На российских рекрутинговых сайтах массово появились объявления о наборе контрактников в армию РФ.
Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что РФ направляет подразделения, сформированные из заключенных, на наиболее горячие участки фронта.
Против Украины воюет около 5 тыс. боевиков ЧВК "Вагнер", сообщило 4 августа агентство LIGA.net со ссылкой на источники в украинской разведке.
5 августа российское издание "Верстка" сообщило, что ЧВК "Вагнер" завербовала в российских колониях по меньшей мере 1,8 тыс. заключенных для участия в войне против Украины. Речь также шла о появлении Пригожина. В ответ на просьбу "Верстки" прокомментировать это бизнесмен ответил, что "бывал в колониях в 80‑е годы", но так и не сказал, посещал ли он колонии с рекрутерами.
8 августа "Медиазона" со ссылкой на двоих не знакомых между собой российских заключенных рассказала о фактах вербовки Пригожиным наемников для отправки в Украину в Ярославской и Тульской областях РФ.