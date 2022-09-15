"У меня есть в ЧВК самолеты нескольких типов, есть РСЗО, есть танки, есть все". Пригожина сняли на видео во время вербовки российских заключенных

По словам Жданова, видео прислано из колонии, где перед заключенными выступил бизнесмен Евгений Пригожин, которого называют владельцем этой ЧВК. Сам он назвал себя "представителем" ЧВК "Вагнер" и предупредил, что ищет наемников для участия в тяжелой войне.

"На всякие там чеченские и так далее близко не похожа. Расход боеприпасов у меня приблизительно в два с половиной раза больше, чем в Сталинграде", – заявил он.

Пригожин рассказал о трех "грехах", которые не приветствуются в ЧВК. Первый, по его словам, – дезертирство (никто не отступает и не сдается в плен), второй – алкоголь и наркотики.

"И третий грех – это мародерка. Включая сексуальные контакты с местными женщинами. Флорой, фауной, мужчинами там, с кем угодно", – заявил он.

При этом бизнесмен подчеркнул, что вербовщики "очень аккуратно" относятся к тем, кто сидит по сексуальным статьям, но понимают, что "бывают ошибки".

Пригожин сообщил, что за редким исключением, в состав вагнеровцев берут людей в возрасте от 22 до 50 лет, важна физическая форма.

"Первые заключенные, которые воевали со мной, – это было 1 июня, штурм Углегорской ТЭС. 40 человек из Питера, строгий режим, рецидив. 40 человек зашли в окопы противника, вырезали его ножами. Было трое погибших, семеро раненых. Из трех погибших одному было 52 года, отсижена тридцатка", – рассказал он.

Пригожин предупредил, что ему нужны только "штурмовики" – взводы огневой поддержки и другие подразделения, которые обеспечивают наступление

"Те, кто двигается вперед, те, кто самые борзые, – они выживают лучше. Те, кто дают заднюю и не понимают, что им делать, – понятно, что они попадают в замес. У меня есть в ЧВК самолеты нескольких типов, есть РСЗО, есть танки, есть все, что необходимо для того, чтобы эффективно наступать", – добавил он.

Через полгода, пообещал Пригожин, заключенные уедут домой, получив помилование. Те, кто хочет остаться в ЧВК, – остаются. Так или иначе, "вернуться на зону вариантов нет никаких".

"Те, кто приезжает и в первый день: "Куда-то я не туда попал", – мы делаем отметку "дезертир" – и после этого следует расстрел", – предупредил он.

На раздумья заключенным бизнесмен дал пять минут, добавив, что хоронят погибших вагнеровцев либо там, где те завещают, либо на "аллеях героев".

"Вопросы гарантий и доверия следующие. У вас есть кто-нибудь, кто вас может с десяткой срока отсюда с зоны вытащить? Как вы думаете? Есть двое, кто вытаскивает. Это Аллах и Бог – в деревянном ящике. А я вас живыми забираю. Но не всегда живыми возвращаю", – подытожил Пригожин.

5 августа российское издание "Верстка" сообщило, что ЧВК "Вагнер" завербовала в российских колониях по меньшей мере 1,8 тыс. заключенных для участия в войне против Украины. Речь также шла о появлении Пригожина. В ответ на просьбу "Верстки" прокомментировать это бизнесмен ответил, что "бывал в колониях в 80‑е годы", но так и не сказал, посещал ли он колонии с рекрутерами.

8 августа "Медиазона" со ссылкой на двоих не знакомых между собой российских заключенных рассказала о фактах вербовки Пригожиным наемников для отправки в Украину в Ярославской и Тульской областях РФ.