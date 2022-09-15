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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Пригожин может заменить Шойгу во главе "спецоперации" – Институт исследования войны

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Методы Пригожина могут позволить Кремлю избежать всеобщей мобилизации ISW
Методы Пригожина могут позволить Кремлю избежать всеобщей мобилизации – ISW
Фото: ЕРА

Российский бизнесмен Евгений Пригожин, которого называют владельцем частной военной компании "Вагнер", становится лицом полномасштабного вторжения России в Украину. Об этом пишет в оперативном анализе американский Институт исследования войны (ISW).

Анализируя вербовочную речь Пригожина в одной из исправительных колоний РФ, видео которой опубликовал 14 сентября соратник российского оппозиционера Алексея Навального Иван Жданов, эксперты института говорят о "сталинском" методе, который позволит Кремлю избежать всеобщей мобилизации и, как следствие, социальной напряженности в обществе.

Аналитики предполагают, что постоянные восхваления в адрес бизнесмена со стороны военных блогеров Кремля могут означать скорую замену министра обороны Сергея Шойгу на Пригожина.

Он является близким доверенным лицом президента РФ Владимира Путина, и его популярность в соцсетях может помочь сохранить поддержку военных усилий Кремля, в то же время обвиняя Шойгу в поражении вокруг Харьковской области, говорится в оперативной оценке ISW. 

Контекст:

По данным британской разведки, из-за проблем, с которыми Россия сталкивается в войне против Украины, Шойгу отстранили от управления войсками, а офицеры и солдаты, имеющие боевой опыт, регулярно насмехаются над ним.

В британской разведке считают, что информированием Путина о ходе войны занимаются оперативные командиры, а не министр обороны. Об этом же в августе написало российское издание "Важные истории". По его информации, из-за провалов в Украине Шойгу потерял доверие Путина и, возможно, его ждет отставка.

По мнению получившего украинское гражданство российского телеведущего и публициста Александра Невзорова, Путин может заменить Шойгу на главу Росгвардии Виктора Золотова.

Теги: Владимир Путин, Кремль, министерство обороны РФ, Сергей Шойгу, мобилизация, война России против Украины, Евгений Пригожин, ISW
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