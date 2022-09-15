Пригожин может заменить Шойгу во главе "спецоперации" – Институт исследования войны

Анализируя вербовочную речь Пригожина в одной из исправительных колоний РФ, видео которой опубликовал 14 сентября соратник российского оппозиционера Алексея Навального Иван Жданов, эксперты института говорят о "сталинском" методе, который позволит Кремлю избежать всеобщей мобилизации и, как следствие, социальной напряженности в обществе.

Аналитики предполагают, что постоянные восхваления в адрес бизнесмена со стороны военных блогеров Кремля могут означать скорую замену министра обороны Сергея Шойгу на Пригожина.

Он является близким доверенным лицом президента РФ Владимира Путина, и его популярность в соцсетях может помочь сохранить поддержку военных усилий Кремля, в то же время обвиняя Шойгу в поражении вокруг Харьковской области, говорится в оперативной оценке ISW.