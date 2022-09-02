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Невзоров: Судя по томному взгляду Путина, Золотов должен заменить Шойгу. После этого потери у русских вырастут раз в пять

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Путин провел встречу с Золотовым 30 августа, ее активно обсуждали в соцсетях
Путин провел встречу с Золотовым 30 августа, ее активно обсуждали в соцсетях
Фото: EPA

Российский телеведущий и публицист Александр Невзоров считает, что президент РФ Владимир Путин готовится сменить министра обороны. Такое мнение он высказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

Невзоров предположил, что вместо Сергея Шойгу на это место может быть назначен Виктор Золотов, который сейчас возглавляет Росгвардию. 

Публицист вспомнил встречу Путина и Золотова, которая состоялась 30 августа и видео которой активно обсуждали в соцсетях. 

"Кадровая политика президента – это ведь физиономия президента. Весь интернет, все Telegram-каналы бурлят, вскипели по поводу того, что судя по той интимности и особо томному взгляду Путина на своего старого товарища Золотова, Золотов должен заменить собой Шойгу", – сказал Невзоров.

Если такая перестановка произойдет, то Украине беспокоиться не надо, убежден публицист. 

"Относительную опасность для Украины может представить министр обороны с IQ хотя бы 20 (как сообщил журнал Healthline, ссылаясь на данные психологов, большинство людей (68%) имеют IQ от 85 до 115"ГОРДОН"). Но не семь, как у Золотова. Причем это почти шойгувский показатель. У Шойгу все-таки было восемь, – пошутил Невзоров. – Я думаю, что при назначении Золотова у русских потери вырастут примерно в пять раз. Потому что у него ведь только одна тактика: "Построить цепи ОМОН, всем дубины – и вперед: набить морду этим [американским реактивным системам залпового огня] HIMARS и другим евреям. Причем HIMARS в первую очередь запихивать в автозаки. Главное – чтобы автозаки не отступали от цепей, которые будут прочесывать линию фронта".

Публицист уверен: на посту министра обороны Золотов будет действовать так, словно он командует омоновцами, а не армией. 

"Все они должны будут узнать, что такое дубинка русского омоновца. Ведь у него тоже нет ни знаний, ни подготовки, ни элементарных сведений о том, что такое война. Если эта замена произойдет, я думаю, что он будет в порыве служебного рвения класть [личный состав] по тактике XIII и XV веков, думая, что действительно современные сражения выигрываются маршевыми атаками и шеренгами ОМОН. И главное – он будет стараться всех погрузить в автозаки", – сказал Невзоров.

Гордон напомнил, что в 2018 году начальник службы охраны первого президента РФ Бориса Ельцина Александр Коржаков сказал главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман, что Золотов, которого он хорошо знает, "своими данными тянул на олигофрена, а сейчас – уже на имбецила". Невзоров с этим мнением не согласился.

"Ну это не так. Он вообще очень на самом деле такой, незатейливый, и когда-то [был] очень веселый и симпатичный дядька. Но только все они очень сильно, существенно изменились", – сказал публицист. 

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Золотов с 2000-го по 2013 год возглавлял службу безопасности Путина. Затем перешел на службу в систему МВД. В 2013–2014 годах был заместителем главнокомандующего внутренними войсками МВД России, в 2014–2016 годах – главнокомандующим этими войсками. В 2016 году на базе внутренних войск в РФ была создана Росгвардия, которую Золотов с тех пор возглавляет

Шойгу находится на должности министра обороны России с 2012 года. По данным британской разведки, из-за проблем, с которыми Россия сталкивается в войне против Украины, Шойгу отстранили от управления войсками, а офицеры и солдаты, имеющие непосредственный боевой опыт, регулярно насмехаются над ним. В британской разведке считают, что информированием Путина о ходе войны занимаются оперативные командиры, а не министр обороны. Об этом же в августе написало российское издание "Важные истории". По его информации, из-за провалов в Украине Шойгу потерял доверие Путина и, возможно, его ждет отставка.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Александр Невзоров, Дмитрий Гордон, министерство обороны РФ, Сергей Шойгу, ОМОН, Виктор Золотов, Росгвардия
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