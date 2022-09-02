Невзоров: Судя по томному взгляду Путина, Золотов должен заменить Шойгу. После этого потери у русских вырастут раз в пять

Невзоров предположил, что вместо Сергея Шойгу на это место может быть назначен Виктор Золотов, который сейчас возглавляет Росгвардию.

Публицист вспомнил встречу Путина и Золотова, которая состоялась 30 августа и видео которой активно обсуждали в соцсетях.

Putin looks lost and in need of sleep. While Zolotov can hardly bring himself to look at Putin. https://t.co/XDsNgqF9SX — Glasnost Gone (@GlasnostGone) August 30, 2022

"Кадровая политика президента – это ведь физиономия президента. Весь интернет, все Telegram-каналы бурлят, вскипели по поводу того, что судя по той интимности и особо томному взгляду Путина на своего старого товарища Золотова, Золотов должен заменить собой Шойгу", – сказал Невзоров.

Если такая перестановка произойдет, то Украине беспокоиться не надо, убежден публицист.

"Относительную опасность для Украины может представить министр обороны с IQ хотя бы 20 (как сообщил журнал Healthline, ссылаясь на данные психологов, большинство людей (68%) имеют IQ от 85 до 115. – "ГОРДОН"). Но не семь, как у Золотова. Причем это почти шойгувский показатель. У Шойгу все-таки было восемь, – пошутил Невзоров. – Я думаю, что при назначении Золотова у русских потери вырастут примерно в пять раз. Потому что у него ведь только одна тактика: "Построить цепи ОМОН, всем дубины – и вперед: набить морду этим [американским реактивным системам залпового огня] HIMARS и другим евреям. Причем HIMARS в первую очередь запихивать в автозаки. Главное – чтобы автозаки не отступали от цепей, которые будут прочесывать линию фронта".

Публицист уверен: на посту министра обороны Золотов будет действовать так, словно он командует омоновцами, а не армией.

"Все они должны будут узнать, что такое дубинка русского омоновца. Ведь у него тоже нет ни знаний, ни подготовки, ни элементарных сведений о том, что такое война. Если эта замена произойдет, я думаю, что он будет в порыве служебного рвения класть [личный состав] по тактике XIII и XV веков, думая, что действительно современные сражения выигрываются маршевыми атаками и шеренгами ОМОН. И главное – он будет стараться всех погрузить в автозаки", – сказал Невзоров.

Гордон напомнил, что в 2018 году начальник службы охраны первого президента РФ Бориса Ельцина Александр Коржаков сказал главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман, что Золотов, которого он хорошо знает, "своими данными тянул на олигофрена, а сейчас – уже на имбецила". Невзоров с этим мнением не согласился.

"Ну это не так. Он вообще очень на самом деле такой, незатейливый, и когда-то [был] очень веселый и симпатичный дядька. Но только все они очень сильно, существенно изменились", – сказал публицист.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube