Российские офицеры и солдаты регулярно высмеивают Шойгу – британская разведка

Британская разведка пишет, что Шойгу долгое время пытался избавиться от своей репутации человека, не имеющего серьезного военного опыта Фото: EPA

Ссылаясь на сообщения независимых российских СМИ, британская разведка пишет, что из-за проблем, с которыми Россия сталкивается в этой войне, их министр обороны, вероятно, "отстранен от руководства". Поэтому информированием президента РФ Владимира Путина о ходе войны занимаются оперативные командиры.

"Российские офицеры и солдаты, имеющие непосредственный опыт войны, вероятно, регулярно высмеивают Шойгу за его неэффективное и оторванное от реальности руководство, поскольку прогресс России застопорился", – добавили в ведомстве.

Британская разведка отмечает, что Шойгу долгое время пытался избавиться от своей репутации человека, не имеющего серьезного военного опыта, поскольку большую часть своей карьеры он провел в строительном секторе и министерстве по чрезвычайным ситуациям.