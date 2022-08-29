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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские офицеры и солдаты регулярно высмеивают Шойгу – британская разведка

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Британская разведка пишет, что Шойгу долгое время пытался избавиться от своей репутации человека, не имеющего серьезного военного опыта
Британская разведка пишет, что Шойгу долгое время пытался избавиться от своей репутации человека, не имеющего серьезного военного опыта
Фото: EPA

Британская военная разведка сообщила в Twitter, что российские офицеры и солдаты, имеющие непосредственный опыт войны, "вероятно, регулярно высмеивают" главу минобороны РФ Сергея Шойгу за его неэффективное руководство в войне против Украины.

Ссылаясь на сообщения независимых российских СМИ, британская разведка пишет, что из-за проблем, с которыми Россия сталкивается в этой войне, их министр обороны, вероятно, "отстранен от руководства". Поэтому информированием президента РФ Владимира Путина о ходе войны занимаются оперативные командиры.

"Российские офицеры и солдаты, имеющие непосредственный опыт войны, вероятно, регулярно высмеивают Шойгу за его неэффективное и оторванное от реальности руководство, поскольку прогресс России застопорился", – добавили в ведомстве.

Британская разведка отмечает, что Шойгу долгое время пытался избавиться от своей репутации человека, не имеющего серьезного военного опыта, поскольку большую часть своей карьеры он провел в строительном секторе и министерстве по чрезвычайным ситуациям.

Контекст:

22 февраля 2022 года РФ начала полномасштабное вторжение в Украину. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

5 марта Путин заявил, что война в Украине идет "просто по плану, по графику, все делается так, как и запланировал Генеральный штаб". Он выразил уверенность, что российская армия "решит все стоящие перед ней задачи".

24 августа Шойгу заявил о "замедлении" темпов наступления в войне против Украины, которую в РФ называют "специальной военной операцией". 

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, Великобритания, война, Сергей Шойгу, война России против Украины
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