Российские офицеры и солдаты регулярно высмеивают Шойгу – британская разведка

Ссылаясь на сообщения независимых российских СМИ, британская разведка пишет, что из-за проблем, с которыми Россия сталкивается в этой войне, их министр обороны, вероятно, "отстранен от руководства". Поэтому информированием президента РФ Владимира Путина о ходе войны занимаются оперативные командиры.
"Российские офицеры и солдаты, имеющие непосредственный опыт войны, вероятно, регулярно высмеивают Шойгу за его неэффективное и оторванное от реальности руководство, поскольку прогресс России застопорился", – добавили в ведомстве.
Британская разведка отмечает, что Шойгу долгое время пытался избавиться от своей репутации человека, не имеющего серьезного военного опыта, поскольку большую часть своей карьеры он провел в строительном секторе и министерстве по чрезвычайным ситуациям.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 29 August 2022— Ministry of Defence * (@DefenceHQ) August 29, 2022
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* #StandWithUkraine * pic.twitter.com/YCp7fMLXU9
22 февраля 2022 года РФ начала полномасштабное вторжение в Украину. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
5 марта Путин заявил, что война в Украине идет "просто по плану, по графику, все делается так, как и запланировал Генеральный штаб". Он выразил уверенность, что российская армия "решит все стоящие перед ней задачи".
24 августа Шойгу заявил о "замедлении" темпов наступления в войне против Украины, которую в РФ называют "специальной военной операцией".