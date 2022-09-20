Арестович о "референдумах": Это огромный подарок всем нам. Это эскалация, она и добьет Путина

Арестович заявил, что Украина будет воевать, несмотря на российские "референдумы", только станет еще злее

По мнению Арестовича, объявление мобилизации будет означать разрушение неписаного общественного договора, на котором до сих пор держался режим президента РФ Владимира Путина, – "война только по телевизору".

Отсутствие инфраструктуры для мобилизации – в первую очередь необходимого количества младших командиров, чтобы превратить мобилизованных россиян "в подобие армии", также ускорит обвал РФ, пишет он.

Еще двумя факторами, которые могут ускорить обвал России в случае всеобщей мобилизации, Арестович называет крайне низкую боеспособность мобилизованных в силу отсутствия мотивации, а также наличие среди мобилизованных большого количества скрытых противников войны.

"Теперь это будут не просто люди, которые ненавидят Путина, а вооруженные люди, которые ненавидят Путина", – пояснил он.

Советник главы ОП ожидает, что "референдумы", которые РФ экстренно готовится провести на оккупированных территориях Украины, вызовут резкую реакцию международного сообщества и усиление военной помощи Украине – как по срокам и номенклатуре, так и по объемам.

Также он прогнозирует новые санкции против РФ и усиление сопротивления на оккупированных территориях.

"Да, это эскалация. Она и добьет Путина. Управленческий и ресурсный аппарат путинской РФ не потянул предыдущего уровня войны, а его усложнение и расширение тем более не потянет", – заявил Арестович.

Он не разделяет опасения по поводу применения Путиным ядерного оружия для защиты "вновь приобретенных территорий РФ". Советник главы ОП полагает, что если "ты собираешься массово применять ядерное оружие, тебе не нужна мобилизация".

"Самое главное – нам похер. Как воевали, так и будем воевать, только злее [станем]", – написал советник главы Офиса президента.

По словам Арестовича, он долго гадал – решатся ли власти РФ "на этот идиотизм в виде мобилизации и "референдумов".

"И они, возможно, оправдают наши лучшие ожидания. Это огромный подарок всем нам – сокращение сроков империалистической войны минимум на полгода-год и резкое увеличение вероятности войны гражданской в самой России", – подытожил советник ОП.

"Давай, ВВХ (Владимир Владимирович Х...йло. – "ГОРДОН"), я в тебя верю", – подытожил Арестович.

15 февраля Арестович пообещал прислать Путину бутылку коньяка в случае, если Россия признает "ДНР" и "ЛНР". Он тогда заявлял тогда, что это "лучший выход для Украины, самый лучший", поскольку Украина сбрасывает с себя в таком случае "удавку Минских соглашений, которые невыполнимы".