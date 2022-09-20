Зеленский поговорил с Эрдоганом, обсуждали "актуальные вопросы безопасности"

"Провел телефонный разговор с президентом Турции. Обсудили актуальные вопросы безопасности", – написал Зеленский.

Других подробностей он не привел. Пресс-служба Эрдогана пока не сообщала о разговоре.

Контекст:

Разговор лидеров состоялся на фоне объявленных коллаборантами и оккупационными "властями" "референдумов о присоединении к РФ" в четырех частично оккупированных областях Украины – Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской. "Голосование" назначено на 23–27 сентября.

Также 20 сентября Госдума РФ внесла изменения в уголовный кодекс, которыми вводятся понятия мобилизации, военного положения и военного времени. Среди прочего, предусмотрели наказание за добровольную сдачу в плен – до 10 лет лишения свободы.

Фейковые референдумы на временно оккупированных территориях Украины и гибридная "мобилизация" в РФ ничего не изменят в планах Украины по деоккупации своих территорий, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Глава Офиса президента Андрей Ермак считает, что объявление оккупантами псевдореферендумов свидетельствует о страхе.

В МИД Украины заявили, что фейковые референдумы не будут иметь никаких юридических последствий.