Возвращение захваченных Россией территорий Украине облегчит переговорный процесс – Эрдоган

По словам Эрдогана, в этом вопросе предприняты "определенные шаги" как Турцией, так и генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Эрдоган заявил, что эти шаги и возвращение территорий Украине "действительно облегчат нашу работу".
Также он отметил, что с 2014 года на встречах с президентом России Владимиром Путиным призывает его вернуть Крым Украине. По словам Эрдогана, он говорил Путину, что если РФ пойдет на этот шаг, то "успокоит Турцию, Украину и крымских татар".
Однако, заявил президент Турции, с тех пор Россией не было предпринято ни одного шага в этом направлении.
В Кремле неоднократно требовали капитуляции Украины в войне, которую 24 февраля начала Россия, и принятия условий РФ. Путин заявил 7 июля, что РФ, "по большому счету, всерьез пока еще ничего не начинала" в войне против Украины, но не отказывается и от мирных переговоров.
Зеленский в конце июня говорил, что время для переговоров Украины с Россией еще не пришло, Украина вступит в них, когда обеспечит себе "сильную позицию".
В июле Зеленский заявил, что украинцы после всех трагедий за время войны не настроены на переговоры с Россией. По его словам, "общество считает, что сначала должны быть освобождены все территории, а потом уже можно будет договариваться".
В конце июля президент Украины высказал мнение, что участие Путина в переговорах невозможно. "На сегодня мне кажется, что единственная возможная модель – говорить с кем-то другим, а не с нынешним лидером РФ", – отметил Зеленский.
3 августа спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия готова к переговорам с Украиной, но на своих условиях. В начале сентября он сказал, что для организации встречи Путина с Зеленским нужно "построить фундамент договоренностей".
16 сентября Путин заявил, что президент Турции "все время" предлагает ему встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.