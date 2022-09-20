Возвращение захваченных Россией территорий Украине облегчит переговорный процесс – Эрдоган

Эрдоган заявил, что с 2014 года на встречах с Путиным призывает его вернуть Крым Украине Фото: EPA

По словам Эрдогана, в этом вопросе предприняты "определенные шаги" как Турцией, так и генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Эрдоган заявил, что эти шаги и возвращение территорий Украине "действительно облегчат нашу работу".

Также он отметил, что с 2014 года на встречах с президентом России Владимиром Путиным призывает его вернуть Крым Украине. По словам Эрдогана, он говорил Путину, что если РФ пойдет на этот шаг, то "успокоит Турцию, Украину и крымских татар".

Однако, заявил президент Турции, с тех пор Россией не было предпринято ни одного шага в этом направлении.