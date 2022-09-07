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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Турция поможет Украине восстановить Черниговскую область

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Посол Турецкой Республики в Украине Ягмур Ахмет Гюльдере рассказал о планах восстановления инфраструктуры Черниговской области
Посол Турецкой Республики в Украине Ягмур Ахмет Гюльдере рассказал о планах восстановления инфраструктуры Черниговской области
Фото: cg.gov.ua

Турция готова помочь Украине в восстановлении инфраструктуры Черниговской области. Об этом 6 сентября заявил посол Турецкой Республики в Украине Ягмур Ахмет Гюльдере, сообщает Черниговская областная военная администрация (ОВА).

Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус отметил, что в области сейчас остро стоит вопрос подготовки к отопительному сезону и приходится формировать запас палаток для пунктов обогрева, генераторов, одеял и прочего.

По словам Гюльдере, Турция масштабно присоединится к восстановлению Харьковской области, однако готова браться и за отдельные проекты по восстановлению инфраструктуры в Черниговской области.

Дипломат сообщил об инициативе турецких производителей бесплатно устанавливать конструкции по хранению зерна на территории области за определенную арендную плату.

Контекст:

4 июля в швейцарском Лугано на конференции по вопросам восстановления Украины президент Владимир Зеленский презентовал национальный план восстановления страны. Он оценивается в $750 млрд и рассчитан на 10 лет.

Зеленский подчеркивал, что перед зимой к восстановлению требуется приступать оперативно и успеть сделать максимум работы.

12 июля Тимошенко представил план быстрого восстановления Украины (Fast Recovery Plan), который будет частью долгосрочного плана обновления страны и должен учесть лучшие современные строительные стандарты.

Согласно данным Киевской школы экономики, по состоянию на 22 августа 2022 года сумма прямого ущерба инфраструктуре составляет $113,5 млрд.

30 августа Зеленский заявил, что для восстановления Украины потребуется $600–800 млрд.

Теги: Украина, Турция, Черниговская область, война России против Украины, инфраструктура, Вячеслав Чаус, вторжение России в Украину
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