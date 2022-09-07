Турция поможет Украине восстановить Черниговскую область

Посол Турецкой Республики в Украине Ягмур Ахмет Гюльдере рассказал о планах восстановления инфраструктуры Черниговской области Фото: cg.gov.ua

Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус отметил, что в области сейчас остро стоит вопрос подготовки к отопительному сезону и приходится формировать запас палаток для пунктов обогрева, генераторов, одеял и прочего.

По словам Гюльдере, Турция масштабно присоединится к восстановлению Харьковской области, однако готова браться и за отдельные проекты по восстановлению инфраструктуры в Черниговской области.

Дипломат сообщил об инициативе турецких производителей бесплатно устанавливать конструкции по хранению зерна на территории области за определенную арендную плату.