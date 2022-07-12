"Это то, что нужно делать немедленно". Кирилл Тимошенко рассказал о Плане быстрого восстановления Украины

"Мы работаем над долгосрочным планом обновления Украины. Он определяет список национальных программ восстановления. В этот план мы включили принцип Build Back Better", – рассказал он.

Одновременно с этим по поручению президента Украины Владимира Зеленского проектный офис "Большого строительства" и областные военные администрации разработали План быстрого восстановления Украины, добавил Тимошенко.

"Fast Recovery требует срочной реализации, предусматривает стопроцентное восстановление жилищного фонда на деоккупированных территориях, части школ, садов, больниц и объектов ЖКХ, которые необходимо отстроить сейчас, чтобы люди могли вернуться домой и получать минимальный набор услуг", – отметил заместитель главы ОП

Он указал, что Fast Recovery план предусматривает оперативное восстановление социальной инфраструктуры с учетом лучших мировых практик и технологий и является одним из важнейших элементов долгосрочного плана восстановления Украины.

"Fast Recovery – проект восстановления поврежденной критически важной инфраструктуры. Это то, что нужно делать немедленно", – сказал Тимошенко.

По его словам, сейчас оценка ущерба Украины в результате российской агрессии оценивается в $750 млрд. Общий бюджет Fast Recovery плана составляет около $17,4 млрд.

"Эти средства нужны, чтобы восстановить 5909 разрушенных многоэтажных и 31034 частных дома, 259 школ, 205 садов, 170 медицинских учреждений, 2070 объектов ЖКХ. Из-за продолжающихся ракетных обстрелов эти цифры будут расти", – рассказал замглавы ОП.

Тимошенко отметил, что создана онлайн-платформа, на которой детально отражаются все повреждения инфраструктуры в Украине. По его словам, сервис доступен только для внутреннего использования президентской командой, но вскоре партнеры также смогут пользоваться платформой.

12 июля в Facebook Тимошенко также рассказал, о целях создания Британско-украинской рабочей группы по инфраструктурным вопросам Task Forse.

"Правительства наших стран положили начало roadmap по построению логистических процессов между Украиной и Европой во избежание продовольственного кризиса и для восстановления базовой критической инфраструктуры в соответствии с Fast Recovery plan", – сообщил он.

В первую очередь, по словам заместителя главы ОП, речь идет об обеспечении жильем людей на деоккупированных территориях, дома которых были разрушены войной, а также школ, детских садов, медицинских учреждений и ЖКХ.