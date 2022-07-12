ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

"Это то, что нужно делать немедленно". Кирилл Тимошенко рассказал о Плане быстрого восстановления Украины

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
"Это то, что нужно делать немедленно". Кирилл Тимошенко рассказал о Плане быстрого восстановления Украины / ГОРДОН

План быстрого восстановления Украины (Fast Recovery plan) будет частью долгосрочного плана обновления страны и должен учесть лучшие современные строительные стандарты. Об этом рассказал заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко во время выступления на заседании британско-украинской рабочей группы по инфраструктуре в Варшаве, сообщает 12 июля пресс-служба ОП.

"Мы работаем над долгосрочным планом обновления Украины. Он определяет список национальных программ восстановления. В этот план мы включили принцип Build Back Better", – рассказал он.

Одновременно с этим по поручению президента Украины Владимира Зеленского проектный офис "Большого строительства" и областные военные администрации разработали План быстрого восстановления Украины, добавил Тимошенко.

"Fast Recovery требует срочной реализации, предусматривает стопроцентное восстановление жилищного фонда на деоккупированных территориях, части школ, садов, больниц и объектов ЖКХ, которые необходимо отстроить сейчас, чтобы люди могли вернуться домой и получать минимальный набор услуг", – отметил заместитель главы ОП

Он указал, что Fast Recovery план предусматривает оперативное восстановление социальной инфраструктуры с учетом лучших мировых практик и технологий и является одним из важнейших элементов долгосрочного плана восстановления Украины.

"Fast Recovery – проект восстановления поврежденной критически важной инфраструктуры. Это то, что нужно делать немедленно", – сказал Тимошенко.

По его словам, сейчас оценка ущерба Украины в результате российской агрессии оценивается в $750 млрд. Общий бюджет Fast Recovery плана составляет около $17,4 млрд.

"Эти средства нужны, чтобы восстановить 5909 разрушенных многоэтажных и 31034 частных дома, 259 школ, 205 садов, 170 медицинских учреждений, 2070 объектов ЖКХ. Из-за продолжающихся ракетных обстрелов эти цифры будут расти", – рассказал замглавы ОП.

Тимошенко отметил, что создана онлайн-платформа, на которой детально отражаются все повреждения инфраструктуры в Украине. По его словам, сервис доступен только для внутреннего использования президентской командой, но вскоре партнеры также смогут пользоваться платформой.

12 июля в Facebook Тимошенко также рассказал, о целях создания Британско-украинской рабочей группы по инфраструктурным вопросам Task Forse.

"Правительства наших стран положили начало roadmap по построению логистических процессов между Украиной и Европой во избежание продовольственного кризиса и для восстановления базовой критической инфраструктуры в соответствии с Fast Recovery plan", – сообщил он.

В первую очередь, по словам заместителя главы ОП, речь идет об обеспечении жильем людей на деоккупированных территориях, дома которых были разрушены войной, а также школ, детских садов, медицинских учреждений и ЖКХ.

https://www.facebook.com/kirill.timoshenko/posts/pfbid02AoJma6djx8bJpsX56MdruB7Xz3muDcbiyJz9sSg76gdpuhMKWW7ZKXheXdJvY6fyl

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. Поэтому восстанавливать страну власти Украины намерены прежде всего за счет арестованных активов РФ, заявлял глава правительства Денис Шмыгаль.

4 июля в швейцарском Лугано Зеленский презентовал национальный план восстановления Украины. Требуемое финансирование плана оценивается в $750 млрд в течение 10 лет. Общее количество проектов – 850.

Из 15 основных направлений национального плана наибольшее финансирование предполагается в сферах восстановления и модернизации жилья и инфраструктуры регионов ($150–250 млрд), расширения и интеграции логистики с Евросоюзом ($120–160 млрд) и энергетики ($130 млрд).

Зеленский подчеркивает, что накануне зимы к восстановлению требуется приступать оперативно и успеть сделать максимум работы

Теги: Россия, Украина, медицина, бюджет, правительство, агрессия, строительство, вторжение, Владимир Зеленский, обстрелы, ЖКХ, российская агрессия, война России против Украины, Евросоюз, работа, больницы, разрушения, финансирование, инфраструктура, расходы, Кирилл Тимошенко, Денис Шмыгаль, обновление, восстановление
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Виталий Кличко: Когда-то думал, что 50 лет – пора готовиться к земле. На свой день рождения подтянулся 50 раз, залез на пятитысячник на Кавказе
  Виталий Кличко: Когда-то думал, что 50 лет – пора готовиться к земле. На свой день рождения подтянулся 50 раз, залез на пятитысячник на Кавказе G
Дмитрий ГОРДОН
  "Не понимаю, чего он хочет. Убивают гражданских, старых и молодых". Рурк призвал Путина прекратить войну в Украине
  "Не понимаю, чего он хочет. Убивают гражданских, старых и молодых". Рурк призвал Путина прекратить войну в Украине
  Американский певец посвятил песню Зеленскому, а клип снял возле разрушенного оккупантами самолета "Мрія". Видео
  Американский певец посвятил песню Зеленскому, а клип снял возле разрушенного оккупантами самолета "Мрія". Видео
  Михалок и "Ляпис Трубецкой" спели "Воины света" на украинском языке в переводе Жадана. Видео
  Михалок и "Ляпис Трубецкой" спели "Воины света" на украинском языке в переводе Жадана. Видео
Группа Vivienne Mort отправляется в благотворительный тур по Европе
Группа Vivienne Mort отправляется в благотворительный тур по Европе
Беременная первенцем Свитолина позировала в купальнике на отдыхе в Монако
Беременная первенцем Свитолина позировала в купальнике на отдыхе в Монако
  Педан – Ефросининой и Поляковой: Английский вы выучить можете, а украинский – нет? Что-то не сходится
  Педан – Ефросининой и Поляковой: Английский вы выучить можете, а украинский – нет? Что-то не сходится
  Кличко: Я поседел? Есть такое. Напряжение достаточно большое
  Кличко: Я поседел? Есть такое. Напряжение достаточно большое G
Дмитрий ГОРДОН
Дорофеева выложила в сеть романтичное фото с Кацуриным после того, как его жена засветилась на отдыхе в Израиле вместе с Dantes
Дорофеева выложила в сеть романтичное фото с Кацуриным после того, как его жена засветилась на отдыхе в Израиле вместе с Dantes
"Это вау", "В Финляндии самый стильный премьер-министр в мире". 36-летняя Санна Марин засветилась на рок-фестивале в шортах и косухе. Фото
"Это вау", "В Финляндии самый стильный премьер-министр в мире". 36-летняя Санна Марин засветилась на рок-фестивале в шортах и косухе. Фото
  Козловский: Такое впечатление, что я жил в розовых очках. Какого-то хрена поперся на интервью к Снежабе Егоровой. Это ...банутый человек
  Козловский: Такое впечатление, что я жил в розовых очках. Какого-то хрена поперся на интервью к Снежабе Егоровой. Это ...банутый человек
Каменских после долгого перерыва опубликовала селфи и показала лицо вблизи
Каменских после долгого перерыва опубликовала селфи и показала лицо вблизи
"Вкусно и просто". Яблочный тарт от жены продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук. Рецепт
"Вкусно и просто". Яблочный тарт от жены продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук. Рецепт
Блогер Пренткович сообщила, что после родов ее бюст увеличился до размера 80G. Фото
Блогер Пренткович сообщила, что после родов ее бюст увеличился до размера 80G. Фото
"Катят на каталке раненного. А он тебе: "Друг, подкури сигарету". Фирсов рассказал о курении на войне
"Катят на каталке раненного. А он тебе: "Друг, подкури сигарету". Фирсов рассказал о курении на войне
  Ясинский о песне Поляковой "Шлепки": Это хит старых времен. Шлягер. Все! На днях у Оли был концерт и все были счастливы слушать, понимаете?
  Ясинский о песне Поляковой "Шлепки": Это хит старых времен. Шлягер. Все! На днях у Оли был концерт и все были счастливы слушать, понимаете?
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Представьте, раненый приходит в сознание и слышит русский язык". Парамедик рассказал, почему они говорят на фронте только на украинском (326921)
2
"Потерпи, сначала все будет плохо. А потом ты привыкнешь". Арестович высказался о человеческих страстях и "сраче" (198564)
3
Мосейчук о Ротару: Люди собирали стадионы, а мы не говорим, что они делают во время войны. Никто даже глянуть не может на "ах, каких людей" (110561)
4
Арестович: Ничего лучше Советского Союза мы пока не придумали (96061)
5
"Я достану язык из задницы Путина и засуну в задницу Кадырова". Актер "Квартала 95" спародировал Михалкова (53757)
6
Арестович ответил на вопрос о своей зарплате на должности советника ОП (50079)
7
"У женщины кукуха поехала", "Боже, какое конченое". В сети обсуждают видео прыгающей в топе без бюстгальтера Королевой (42198)
8
"Посмейтесь со мной от души". Гордон разместил видео опозорившегося перед камерой россиянина (39271)
 
 
 
 