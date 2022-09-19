Турция, как кандидат в ЕС, не должна помогать России обходить санкции – представитель евродипломатии

По его словам, как страна-кандидат, Анкара является не просто соседом и партнером ЕС.
"Мы подчеркиваем важность того, чтобы внешняя политика Турции согласовывалась с внешнеполитическими решениями и политикой ЕС, в том числе и по санкциям. Также важно, чтобы Турция не предлагала России решения для обхода существующих санкций ЕС. Мы продолжим внимательно следить за ситуацией в этом отношении, – подчеркнул Стано.
Турция активно предлагает услуги посредника в переговорах между Украиной и Россией и оказывает дипломатическую поддержку. Так, Эрдоган предлагал организовать встречу Путина и Зеленского в мирных переговорах еще в ноябре 2021 года, на фоне стягивания российских войск к границе с Украиной.
При этом Турция не присоединилась к западным санкциям против России. Более того, страна наращивает экономическое сотрудничество с Россией. С начала военного вторжения в Украину Турция удвоила импорт российской нефти.
Турция является кандидатом на членство в ЕС с 1999 года. Переговоры о вступлении начались в 2005 году.
Являясь крупной страной с развивающейся экономикой, членом НАТО и G20, Турция признана активным игроком в региональной внешней политике, имеющим стратегическое положение, в том числе для энергетической безопасности ЕС. Турция является ключевым стратегическим партнером ЕС по таким вопросам, как миграция, безопасность, борьба с терроризмом и экономика.
В последние годы Европарламент часто критикует действия и политику страны в определенных областях. В частности, по мнению ЕС, Турция не соответствует стандартам Евросоюза в сферах демократии, верховенства закона и основных прав.
В резолюции Европарламента, принятой в мае 2021 года, отмечалось, что отношения между ЕС и Турцией "находятся на историческом минимуме" и ухудшились настолько, что Евросоюзу необходимо провести их глубокую переоценку. Евродепутаты констатировали, что Турция все больше отдаляется от ценностей и стандартов ЕС.