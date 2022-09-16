Путин назвал условие для встречи с Зеленским

Об этом Путин рассказал 16 сентября на пресс-конференции по итогам поездки в Узбекистан, мероприятие транслировалось на YouTube-канале "Рупор Москвы".
"[Эрдоган] предлагает встречу с президентом Зеленским, полагая, что она может привести к какому-то положительному результату, – отметил российский президент. – Первое условие – чтобы они [украинская сторона] согласились, но они ж не хотят. Господин Зеленский… публично сказал, что он не готов и не хочет разговаривать с Россией. Ну, не готов – и не надо".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В Кремле неоднократно требовали капитуляции Украины в войне, которую 24 февраля начала Россия, и принятия условий РФ. Путин заявил 7 июля, что РФ, "по большому счету, всерьез пока еще ничего не начинала" в войне против Украины, но не отказывается и от мирных переговоров.
Зеленский в конце июня говорил, что время для переговоров Украины с Россией еще не пришло, Украина вступит в них, когда обеспечит себе "сильную позицию".
В июле Зеленский заявил, что украинцы после всех трагедий за время войны не настроены на переговоры с Россией. По его словам, "общество считает, что сначала должны быть освобождены все территории, а потом уже можно будет договариваться".
В конце июля президент Украины высказал мнение, что участие Путина в переговорах невозможно. "На сегодня мне кажется, что единственная возможная модель – говорить с кем-то другим, а не с нынешним лидером РФ", – отметил Зеленский.
3 августа спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия готова к переговорам с Украиной, но на своих условиях. В начале сентября он сказал, что для организации встречи Путина с Зеленским нужно "построить фундамент договоренностей".