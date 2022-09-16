Путин назвал условие для встречи с Зеленским

Зеленский сказал, что он не готов и не хочет разговаривать с Россией, отметил Путин (на фото) Фото: EPA

Об этом Путин рассказал 16 сентября на пресс-конференции по итогам поездки в Узбекистан, мероприятие транслировалось на YouTube-канале "Рупор Москвы".

"[Эрдоган] предлагает встречу с президентом Зеленским, полагая, что она может привести к какому-то положительному результату, – отметил российский президент. – Первое условие – чтобы они [украинская сторона] согласились, но они ж не хотят. Господин Зеленский… публично сказал, что он не готов и не хочет разговаривать с Россией. Ну, не готов – и не надо".

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