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Путин назвал условие для встречи с Зеленским

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Зеленский сказал, что он не готов и не хочет разговаривать с Россией, отметил Путин (на фото)
Зеленский сказал, что он не готов и не хочет разговаривать с Россией, отметил Путин (на фото)
Фото: EPA

Президент Турции Реджеп Эрдоган "все время" предлагает главе Кремля Владимиру Путину встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом Путин рассказал 16 сентября на пресс-конференции по итогам поездки в Узбекистан, мероприятие транслировалось на YouTube-канале "Рупор Москвы".  

"[Эрдоган] предлагает встречу с президентом Зеленским, полагая, что она может привести к какому-то положительному результату, – отметил российский президент. – Первое условие – чтобы они [украинская сторона] согласились, но они ж не хотят. Господин Зеленский… публично сказал, что он не готов и не хочет разговаривать с Россией. Ну, не готов – и не надо".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В Кремле неоднократно требовали капитуляции Украины в войне, которую 24 февраля начала Россия, и принятия условий РФ. Путин заявил 7 июля, что РФ, "по большому счету, всерьез пока еще ничего не начинала" в войне против Украины, но не отказывается и от мирных переговоров.

Зеленский в конце июня говорил, что время для переговоров Украины с Россией еще не пришло, Украина вступит в них, когда обеспечит себе "сильную позицию".

В июле Зеленский заявил, что украинцы после всех трагедий за время войны не настроены на переговоры с Россией. По его словам, "общество считает, что сначала должны быть освобождены все территории, а потом уже можно будет договариваться".

В конце июля президент Украины высказал мнение, что участие Путина в переговорах невозможно. "На сегодня мне кажется, что единственная возможная модель – говорить с кем-то другим, а не с нынешним лидером РФ", – отметил Зеленский.

3 августа спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия готова к переговорам с Украиной, но на своих условиях. В начале сентября он сказал, что для организации встречи Путина с Зеленским нужно "построить фундамент договоренностей".

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Турция, Реджеп Эрдоган, Узбекистан, переговоры, Владимир Зеленский, война России против Украины, президент, пресс-конференция
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