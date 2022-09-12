Эрдоган вновь предложит Путину встретиться с Зеленским – СМИ

Встреча Эрдогана и Путина запланирована на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества, который состоится 15–16 сентября. Самой важной темой встречи станет война в Украине, отмечает издание.
По данным журналистов, Эрдоган передаст своему российскому коллеге месседж, что Турция продолжит прилагать все усилия для прекращения войны и достижения устойчивого прекращения огня в рамках посреднических инициатив.
Также Эрдоган повторит Путину свое предложение о встрече лидеров в Турции и сделает акцент на дипломатическом решении, пишет Hurriyet.
Кроме того, одним из главных пунктов повестки на предстоящей встрече лидеров будет функционирование "зернового коридора".
Эрдоган попросит, чтобы российские товары отправлялись по этому коридору на судах под координацией Турции, говорится в материале.
Турция активно предлагает услуги посредника в переговорах между Украиной и Россией и оказывает дипломатическую поддержку. Так, Эрдоган предлагал организовать встречу Путина и Зеленского в мирных переговорах еще в ноябре 2021 года, на фоне стягивания российских войск к границе с Украиной.
Входящая в НАТО Турция на фоне вторжения РФ в Украину заявляла о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины. При этом Турция не присоединилась к западным санкциям против России. Более того, страна наращивает экономическое сотрудничество с Россией. С начала военного вторжения в Украину Турция удвоила импорт российской нефти.
Эрдоган и Путин лично встречались 19 июля в Тегеране (Иран) и 5 августа в Сочи (РФ). По данным народного депутата Алексея Гончаренко, Эрдоган по результатам этих встреч в ходе визита в Украину 18 августа и встречи с Зеленским передал украинским властям предложение Путина о проведении переговоров.
23 августа Эрдоган вновь заверил, что Турция продолжит прилагать усилия для организации встречи Путина и Зеленского.