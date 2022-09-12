Эрдоган вновь предложит Путину встретиться с Зеленским – СМИ

Встреча Эрдогана и Путина запланирована на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества, который состоится 15–16 сентября. Самой важной темой встречи станет война в Украине, отмечает издание.

По данным журналистов, Эрдоган передаст своему российскому коллеге месседж, что Турция продолжит прилагать все усилия для прекращения войны и достижения устойчивого прекращения огня в рамках посреднических инициатив.

Также Эрдоган повторит Путину свое предложение о встрече лидеров в Турции и сделает акцент на дипломатическом решении, пишет Hurriyet.

Кроме того, одним из главных пунктов повестки на предстоящей встрече лидеров будет функционирование "зернового коридора".

Эрдоган попросит, чтобы российские товары отправлялись по этому коридору на судах под координацией Турции, говорится в материале.