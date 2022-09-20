Эрдоган заявил, что Украина и Россия договорились об обмене 200 пленных

Он отметил, что встречался с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который 15–16 сентября проходил в узбекистанском Самарканде.

По словам Эрдогана, у них с Путиным "состоялись очень развернутые обсуждения" по поводу войны в Украине.

"Он действительно показал мне, что он готов покончить с этим как можно быстрее. Это было мое впечатление, поскольку так, как дела двигаются сейчас... это довольно проблематично. 200 пленных будут обменены по соглашению сторон", – сказал президент Турции.

По его мнению, это будет "значительный шаг вперед".

Война России против Украины. Главное (обновляется)