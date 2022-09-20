Эрдоган заявил, что Украина и Россия договорились об обмене 200 пленных

Он отметил, что встречался с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который 15–16 сентября проходил в узбекистанском Самарканде.
По словам Эрдогана, у них с Путиным "состоялись очень развернутые обсуждения" по поводу войны в Украине.
"Он действительно показал мне, что он готов покончить с этим как можно быстрее. Это было мое впечатление, поскольку так, как дела двигаются сейчас... это довольно проблематично. 200 пленных будут обменены по соглашению сторон", – сказал президент Турции.
По его мнению, это будет "значительный шаг вперед".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
22 июня вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщала, что в период с марта по май состоялось 14 обменов пленными между Украиной и Россией.
Обмены проходили и после этого, в частности 29 июня состоялся самый масштабный из обменов за период с 24 февраля, в ходе которого Украине удалось освободить 144 военнослужащих, 95 из которых – защитники "Азовстали". О еще одном обмене, в ходе которого в Украину вернулись 14 человек, стало известно 2 сентября.
Общее число украинских военных, которые находятся в плену у россиян, украинские власти не называли, но президент Украины Владимир Зеленский говорил, что на подконтрольную оккупантам территорию только с "Азовстали" вывели 2,5 тыс. украинских воинов, Верещук 20 июня рассказывала, что Россия удерживает в плену более 1,5 тыс. гражданских украинцев, но официально через Красный Крест оккупанты подтвердили наличие всего 120 пленных гражданских.
По информации "Медийной инициативы за права человека" на 11 июля, в плену у россиян могут быть около 7 тыс. украинских военнослужащих и гражданских, сообщило "Настоящее время".