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"Что с ним происходит? Где врачи?" В соцсетях появилось видео, как Путин перед встречей с Эрдоганом пантомимой изображает поцелуи

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Путин во время ШОС был вынужден ждать Эрдогана перед встречей
Путин во время ШОС был вынужден ждать Эрдогана перед встречей
Фото: EPA

Президент России Владимир Путин на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) стал героем эпизода, видео которого стало вирусным в соцсетях уже по завершении саммита.

Путину перед двусторонними встречами пришлось ждать и президента Кыргызстана Садыра Жапарова, и во второй раз, как и перед их недавней встречей в Иране, президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Фрагмент видео, снятого перед встречей российского лидера с турецким президентом, обнародовал 19 сентября в Telegram, в частности, украинский журналист и блогер Роман Шрайк.

"Путин в ожидании Эрдогана занимался пантомимой, изображая поцелуи", – прокомментировал он съемку.

Позднее Шрайк в доказательство того, что видео не является подделкой или монтажом, опубликовал эти же кадры с логотипом RIA Kremlin (с ним выходят материалы российского пропагандистского агентства "РИА Новости", снятые в рамках "кремлевского пула").

"Вот это же видео без кучи водяных знаков – с канала "РИА Новости". Если кто-то думал, что это дипфейк", – пояснил журналист.

Российское независимое издание "Холод" в Twitter 19 сентября пояснило, что на видео попала реакция Путина на поцелуй и объятия, которыми пресс-секретарь Эрдогана Ибрагим Калын приветствует другого участника ШОС. Кому именно Путин жестами показывает, что удивлен происходящим, изданию выяснить не удалось.

"Турецкие медиа распространяют видео с прошедшего саммита ШОС, на котором Путин встретился с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Пресс-секретарь Эрдогана Ибрагим Калын приветствует одного из участников мероприятия объятием и поцелуем. Вот как на это реагирует Путин", – подписал видео "Холод".

"Что с ним происходит? Где врачи?" – отреагировал на видео с Путиным пользователь Twitter с ником П.здецкотенку.

"Если бы так, как Путин на этом видео, себя повел (президент США Джо} Байден, российское ТВ две недели кричало бы, что президент в маразме", – отмечают авторы Telegram-канала "Ватное болото".

Контекст:

Саммит ШОС проходил в городе Самарканд 15–16 сентября. На встрече присутствовали главы 10 государств и самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко.

Теги: Россия, Владимир Путин, Турция, Реджеп Эрдоган, Кремль, Kremlin, мем, видео, соцсети, саммит, курьез, президент, Роман Шрайк, ШОС, встреча, блогер, поцелуй, объятия, мемы
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