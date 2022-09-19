"Что с ним происходит? Где врачи?" В соцсетях появилось видео, как Путин перед встречей с Эрдоганом пантомимой изображает поцелуи

Путин во время ШОС был вынужден ждать Эрдогана перед встречей Фото: EPA

Путину перед двусторонними встречами пришлось ждать и президента Кыргызстана Садыра Жапарова, и во второй раз, как и перед их недавней встречей в Иране, президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Фрагмент видео, снятого перед встречей российского лидера с турецким президентом, обнародовал 19 сентября в Telegram, в частности, украинский журналист и блогер Роман Шрайк.

"Путин в ожидании Эрдогана занимался пантомимой, изображая поцелуи", – прокомментировал он съемку.

Позднее Шрайк в доказательство того, что видео не является подделкой или монтажом, опубликовал эти же кадры с логотипом RIA Kremlin (с ним выходят материалы российского пропагандистского агентства "РИА Новости", снятые в рамках "кремлевского пула").

"Вот это же видео без кучи водяных знаков – с канала "РИА Новости". Если кто-то думал, что это дипфейк", – пояснил журналист.

Российское независимое издание "Холод" в Twitter 19 сентября пояснило, что на видео попала реакция Путина на поцелуй и объятия, которыми пресс-секретарь Эрдогана Ибрагим Калын приветствует другого участника ШОС. Кому именно Путин жестами показывает, что удивлен происходящим, изданию выяснить не удалось.

"Турецкие медиа распространяют видео с прошедшего саммита ШОС, на котором Путин встретился с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Пресс-секретарь Эрдогана Ибрагим Калын приветствует одного из участников мероприятия объятием и поцелуем. Вот как на это реагирует Путин", – подписал видео "Холод".

Турецкие медиа распространяют видео с прошедшего саммита ШОС, на котором Путин встретился с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.



Пресс-секретарь Эрдогана Ибрагим Калын приветствует одного из участников мероприятия объятием и поцелуем. Вот как на это реагирует Путин pic.twitter.com/FmMeknY6lG — Холод (@holodmedia) September 19, 2022

"Что с ним происходит? Где врачи?" – отреагировал на видео с Путиным пользователь Twitter с ником П.здецкотенку.

Что с ним происходит?))) где врачи? pic.twitter.com/RN4WkK2YGU — Пиздецкотёнку * (@pizdeckotenku) September 16, 2022

"Если бы так, как Путин на этом видео, себя повел (президент США Джо} Байден, российское ТВ две недели кричало бы, что президент в маразме", – отмечают авторы Telegram-канала "Ватное болото".