Хербст: Такого наступления РФ я не ожидал. Но я ошибся, потому что понимал, что оно будет катастрофой для Кремля. Думал, что и Путин это понимает

Отвечая на вопрос Гордона, понимал ли Хербст, что война Украины с Россией "начнется именно вот сейчас", экс-посол США заметил, что на его взгляд, эта война началась больше чем восемь лет тому назад.
"Но если речь идет о российском наступлении в феврале, я должен признаться, что такого огромного наступления не ожидал. Конечно, это была ошибка. Но я сделал эту ошибку, потому что понимал, что такое наступление будет катастрофой для Кремля и для "шишки" Кремля [президента РФ Владимира Путина]. Я думал, что он это понимал. Но на самом деле нет", – подчеркнул Хербст.
Хербст: Война может длиться 5–10 лет. Но если бы США дали все, что нужно Украине, мы увидели бы конец войны, может быть, через полгода. Читайте полную версию интервью
24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны.
ВСУ освободили 13 населенных пунктов и подвинули линию фронта на юге Украины, сообщило 12 сентября оперативное командование "Юг".
По данным Минобороны Украины на 14 сентября, в Харьковской области начиная с 6 сентября ВСУ удалось освободить около 8,5 тыс. км² территории и около 150 тыс. украинцев.
Потери РФ в Украине, по данным Генштаба ВСУ, составляют на 17 сентября около 54 250 убитыми военными.