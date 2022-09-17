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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Хербст: Такого наступления РФ я не ожидал. Но я ошибся, потому что понимал, что оно будет катастрофой для Кремля. Думал, что и Путин это понимает

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Путин предпринял в феврале "огромное" наступление на Украину, которое Хербст считает катастрофическим для Кремля
Путин предпринял в феврале "огромное" наступление на Украину, которое Хербст считает катастрофическим для Кремля
Фото: EPA

Экс-посол США в Украине, старший директор Евразийского центра Atlantic Council Джон Хербст не предвидел, что вторжение России в Украину в феврале 2022-го окажется таким масштабным, и признает, что ошибался в прогнозах. Об этом дипломат рассказал в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

Отвечая на вопрос Гордона, понимал ли Хербст, что война Украины с Россией "начнется именно вот сейчас", экс-посол США заметил, что на его взгляд, эта война началась больше чем восемь лет тому назад.

"Но если речь идет о российском наступлении в феврале, я должен признаться, что такого огромного наступления не ожидал. Конечно, это была ошибка. Но я сделал эту ошибку, потому что понимал, что такое наступление будет катастрофой для Кремля и для "шишки" Кремля [президента РФ Владимира Путина]. Я думал, что он это понимал. Но на самом деле нет", – подчеркнул Хербст. 

Хербст: Война может длиться 5–10 лет. Но если бы США дали все, что нужно Украине, мы увидели бы конец войны, может быть, через полгода. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. 

ВСУ освободили 13 населенных пунктов и подвинули линию фронта на юге Украины, сообщило 12 сентября оперативное командование "Юг".

По данным Минобороны Украины на 14 сентября, в Харьковской области начиная с 6 сентября ВСУ удалось освободить около 8,5 тыс. км² территории и около 150 тыс. украинцев.

Потери РФ в Украине, по данным Генштаба ВСУ, составляют на 17 сентября около 54 250 убитыми военными.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, война, Кремль, посольство США, посол США, Джон Хербст, страна-агрессор, российская агрессия, наступление, война России против Украины, дипломаты, интервью, Atlantic Council, российские оккупанты
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