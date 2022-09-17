Хербст: Такого наступления РФ я не ожидал. Но я ошибся, потому что понимал, что оно будет катастрофой для Кремля. Думал, что и Путин это понимает

Отвечая на вопрос Гордона, понимал ли Хербст, что война Украины с Россией "начнется именно вот сейчас", экс-посол США заметил, что на его взгляд, эта война началась больше чем восемь лет тому назад.

"Но если речь идет о российском наступлении в феврале, я должен признаться, что такого огромного наступления не ожидал. Конечно, это была ошибка. Но я сделал эту ошибку, потому что понимал, что такое наступление будет катастрофой для Кремля и для "шишки" Кремля [президента РФ Владимира Путина]. Я думал, что он это понимал. Но на самом деле нет", – подчеркнул Хербст.

Хербст: Война может длиться 5–10 лет. Но если бы США дали все, что нужно Украине, мы увидели бы конец войны, может быть, через полгода. Читайте полную версию интервью

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