Хербст: Я уверен, что ваша война – на самом деле и американская война. Потому что Кремль угрожает не только вам, но и нам

Хербст: У нас есть 15–20%, которые говорят: "Зачем мы даем Украине такие подарки?" Фото: rada.gov.ua

Дипломат отметил, что старается побуждать американцев и американское правительство больше поддерживать Украину – и не только потому, что уважает украинский народ, но в первую очередь беспокоясь об американских интересах.

"И я уверен в том, что ваша война – на самом деле американская война. Потому что Кремль угрожает не только вам, но и нам. К сожалению, у нас это мало кто понимает. Я не люблю это говорить, но даже большинство наших высокопоставленных лиц не понимают этого. И это громадная проблема. Я стараюсь изменить эту ситуацию. Потому что если бы они разбирались в этом, наша поддержка была бы гораздо сильнее. И ваша позиция была бы гораздо лучше", – подчеркнул Хербст.

В то же время он отметил, что если бы не американская помощь – и военная, и финансовая – позиция Украины была бы гораздо хуже. Хербст уверен, что Украина победит в этой войне, но когда именно – зависит, в частности, и от западной помощи.

"Я всегда говорил, что политика Белого дома сейчас адекватная, но не сильная. Адекватная, потому что, на мой взгляд, с помощью, которую мы сейчас даем, вы в конце концов победите. Но если бы мы понимали путинскую угрозу для нас и решительно справлялись с этой угрозой, мы дали бы вам гораздо больше и гораздо быстрее, чем мы даем сейчас. И мы начали бы этот процесс не в феврале, а примерно в апреле прошлого года, когда россияне впервые начали развертывать свои войска возле украинской границы. Но мы этого не сделали. И до этого дня не делаем", – выразил сожаление экс-посол.

По его мнению, американские политики, включая президента США Джо Байдена и его команду, недостаточно объясняют в публичном пространстве степень угрозы путинской политики для жизни и американских интересов,

"И вот это частично объясняет, почему у нас есть 15–20%, которые говорят: "Зачем мы даем Украине такие подарки? Почему мы не обращаем внимания на наши нужды?" – отметил Хербст и еще раз подчеркнул, что поддержка Украины служит и американским интересам.

Хербст: Война может длиться 5–10 лет. Но если бы США дали все, что нужно Украине, мы увидели бы конец войны, может быть, через полгода. Читайте полную версию интервью

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube