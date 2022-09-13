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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Те, кто сомневался в силе Украины, должны извиниться". Глава МИД Литвы заявил, что Украина бы выбросила оккупантов месяцы назад, если бы получила оружие

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Ландсбергис: Если бы мы быстрее вооружили Украину, тысячи домов остались бы стоять. Тысячи жизней были бы спасены
Ландсбергис: Если бы мы быстрее вооружили Украину, тысячи домов остались бы стоять. Тысячи жизней были бы спасены
Фото: EPA

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что западным странам следовало предоставить Украине современное оружие с первых дней полномасштабного вторжения РФ, и представил план, как теперь Запад может помочь Украине быстро закончить войну.

Свои комментарии по этому поводу он опубликовал в Twitter 11 сентября на фоне контрнаступления ВСУ на востоке и юге Украины. 

"Геноцидный план [президента РФ Владимира] Путина стереть Украину с карты мира провалился. Он не в том положении, чтобы вести переговоры. Война должна закончиться его безоговорочной капитуляцией", – считает Ландсбергис. 

По его словам, благодаря руководству украинских властей и действиям украинских героев "определение невозможного было переписано".

Министр подчеркнул, что Украина заслужила полную поддержку других стран в привлечении Путина к ответственности за его преступления, и тут "не может быть никаких компромиссов, оправданий или исключений".

"Позвольте мне быть откровенным. Сейчас уже не вызывает сомнений, что Украина могла выкинуть Россию еще несколько месяцев назад, если бы с первого дня была обеспечена необходимым оборудованием. Если бы мы быстрее вооружили Украину, тысячи домов остались бы стоять. Тысячи жизней были бы спасены. Тысячи детей могли бы быть в безопасности со своими родителями. Мы должны признать тот факт, что политика умиротворения не защитила их", – написал Ландсбергис.

По его мнению, народ Украины "сделал более чем достаточно, чтобы заслужить наше уважение", и теперь представители Запада должны помочь украинцам закончить эту войну "быстро и навсегда" следующим образом:

  1. Все запасы передового западного вооружения (ATACMS, танки, истребители) должны быть предоставлены Украине.
  2. Запад должен взять на себя обязательство создать и обеспечить безопасные зоны вокруг территорий атомных электростанций, чтобы Путин не мог использовать их в качестве оружия.
  3. Должны быть проведены четкие красные линии, и последствия их пересечения должны быть четко разъяснены Путину, чтобы удержать его от отчаянных шагов.
  4. Международный уголовный суд и другие должны быть срочно отправлены на освобожденные территории для расследования совершенных там преступлений.
  5. Ускоренная интеграция Украины в НАТО и ЕС.

"Больше никакого "вестсплейнинга". Больше никакого смягчения. Никаких больше переговоров с террористами. Те, кто сомневался в силе Украины, должны извиниться. Украина защищала нас всех, даже когда некоторые не верили, что смогут добиться успеха. Настало время выразить нашу глубокую благодарность", – резюмировал Ландсбергис.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После масштабного военного вторжения России в Украину страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции. По информации президента США Джо Байдена, к концу июня более 50 государств взяли на себя обязательства, связанные с поддержкой Украины.

Однако в первое время Украина получала от партнеров только старое советское вооружение, стратегическое решение о начале поставок современного оружия западного производства было принято только в конце апреля

Однако военной помощи, которую страны Запада оказывают Украине, было недостаточно для установления паритета с РФ в тяжелом вооружении, неоднократно подчеркивали украинские власти. 

Партнеры до сих пор не передают Украине ни современные боевые танки, ни боевые самолеты, отмечал в сентябре министр обороны Алексей Резников.

Теги: Владимир Путин, НАТО, оружие, Литва, вооружение, военная помощь, евроинтеграция, МИД Литвы, Габриэлюс Ландсбергис, война России против Украины
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