"Те, кто сомневался в силе Украины, должны извиниться". Глава МИД Литвы заявил, что Украина бы выбросила оккупантов месяцы назад, если бы получила оружие

Ландсбергис: Если бы мы быстрее вооружили Украину, тысячи домов остались бы стоять. Тысячи жизней были бы спасены Фото: EPA

Свои комментарии по этому поводу он опубликовал в Twitter 11 сентября на фоне контрнаступления ВСУ на востоке и юге Украины.

"Геноцидный план [президента РФ Владимира] Путина стереть Украину с карты мира провалился. Он не в том положении, чтобы вести переговоры. Война должна закончиться его безоговорочной капитуляцией", – считает Ландсбергис.



По его словам, благодаря руководству украинских властей и действиям украинских героев "определение невозможного было переписано".

Министр подчеркнул, что Украина заслужила полную поддержку других стран в привлечении Путина к ответственности за его преступления, и тут "не может быть никаких компромиссов, оправданий или исключений".

"Позвольте мне быть откровенным. Сейчас уже не вызывает сомнений, что Украина могла выкинуть Россию еще несколько месяцев назад, если бы с первого дня была обеспечена необходимым оборудованием. Если бы мы быстрее вооружили Украину, тысячи домов остались бы стоять. Тысячи жизней были бы спасены. Тысячи детей могли бы быть в безопасности со своими родителями. Мы должны признать тот факт, что политика умиротворения не защитила их", – написал Ландсбергис.

If we had armed Ukraine faster, thousands of homes would have remained standing. Thousands of lives would have been saved. Thousands more children would now be safe with their parents. We must recognise the fact that appeasement did nothing to protect them. — Gabrielius Landsbergis * (@GLandsbergis) September 11, 2022

По его мнению, народ Украины "сделал более чем достаточно, чтобы заслужить наше уважение", и теперь представители Запада должны помочь украинцам закончить эту войну "быстро и навсегда" следующим образом:

Все запасы передового западного вооружения (ATACMS, танки, истребители) должны быть предоставлены Украине. Запад должен взять на себя обязательство создать и обеспечить безопасные зоны вокруг территорий атомных электростанций, чтобы Путин не мог использовать их в качестве оружия. Должны быть проведены четкие красные линии, и последствия их пересечения должны быть четко разъяснены Путину, чтобы удержать его от отчаянных шагов. Международный уголовный суд и другие должны быть срочно отправлены на освобожденные территории для расследования совершенных там преступлений. Ускоренная интеграция Украины в НАТО и ЕС.

"Больше никакого "вестсплейнинга". Больше никакого смягчения. Никаких больше переговоров с террористами. Те, кто сомневался в силе Украины, должны извиниться. Украина защищала нас всех, даже когда некоторые не верили, что смогут добиться успеха. Настало время выразить нашу глубокую благодарность", – резюмировал Ландсбергис.

No more westsplaining. No more dithering. No more negotiations with terrorists. Those who doubted Ukraine’s strength should be apologising. Ukraine defended us all, even when some didn’t believe they could succeed. Now is the time for us to show our deep gratitude. — Gabrielius Landsbergis * (@GLandsbergis) September 11, 2022

Война России против Украины. Главное (обновляется)