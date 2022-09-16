Владимир Кличко в Потсдаме упрекнул Шольца в недостаточной помощи Украине. Шольц заявил, что Германия предоставит больше оружия

"Мы можем остановить эту войну и остановить Россию только современным оружием, современными технологиями. Потому нам нужны поставки танков Leopard. Нужна поставка боевых танков и Marder. Запад, этот свободный мир движется слишком медленно. Германия должна действовать быстрее, а не просто говорить об этом", – заявил Кличко.
Он добавил, что Германия является центром и двигателем Европейского союза, и ЕС смотрит на реакцию Германии.
"Нам нужно оружие, тяжелое оружие, оружие для наступления. Мы должны защитить нашу страну и последние несколько дней показали, что мы на это способны", – цитирует Владимира Кличко Deutsche Welle.
Журналисты подчеркнули, что эти слова он сказал, глядя на присутствовавшего в зале Шольца. Украинский боксер отметил, что Германия оказывает поддержку Украине, но не дает то, что нужно, в то время, когда страна теряет людей и инфраструктуру, а боевые действия ведутся вблизи крупнейшей в Европе атомной электростанции.
В то же время он отметил ограничение безвизового режима для россиян в Европе.
"Как эти люди могут наслаждаться немецкими горами, пока их военные разрушают города? Как такое может быть, что на Лазурном берегу, в Сен-Тропе, россияне, которые стоят за пропагандой, откупоривают пробки и радуются жизни, а их люди убивают в Буче и Мариуполе? Насилуют женщин и детей, уничтожают жизнь", – сказал Кличко.
Канцлер Германии во время выступления в Потсдаме пообещал увеличить поставки оружия Украине.
"Мы предоставим больше оружия. Мы будем предоставлять эту поддержку надежно и так долго, как это необходимо", – пообещал он.
В этот же день на заседании руководства бундесвера министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт заявила, Германия поставит Украине еще две реактивные системы залпового огня (РСЗО) Mars II, а также планирует передать 50 бронемашин типа Dingo.
"Сейчас, когда идут боевые действия на востоке Украины, это очень актуальное оружие. Это касается и наших самоходных гаубиц, ПВО и танка "Гепард", это касается и ЗРК "Ирис-Т", который мы будем поставлять с новейшего производства", – прокомментировал Шольц.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Германия с начала войны в 2014 году предоставляла Украине финансовую помощь, помогала лечить раненых украинских военнослужащих, но отказывалась от предоставления оружия. После полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года ФРГ изменила свою позицию по вопросу поставок оружия в зоны конфликта и согласилась поставлять вооружение в Украину.
ВСУ уже получили от Германии 3 тыс. единиц противотанкового оружия Panzerfaust 3 с 900 пусковыми устройствами, семь самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000, 50 противобункерных ракет, зенитные установки Gepard, несколько установок РСЗО Mars II и другое оружие. Также украинские военные получили от ФРГ каски, обмундирование, палатки и медикаменты.
В то же время по поводу тяжелого вооружения Шольц отмечал, что Германия "не пытается действовать односторонне", поэтому боевые танки Украина пока не получит.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, комментируя отказ властей ФРГ предоставить Украине танки Leopard и боевые машины пехоты Marder, заявил, что "сигналы из Германии разочаровывают".