Владимир Кличко в Потсдаме упрекнул Шольца в недостаточной помощи Украине. Шольц заявил, что Германия предоставит больше оружия

Владимир Кличко: Германия должна действовать быстрее, а не просто говорить об этом Фото: пресс-служба Владимира Кличко

"Мы можем остановить эту войну и остановить Россию только современным оружием, современными технологиями. Потому нам нужны поставки танков Leopard. Нужна поставка боевых танков и Marder. Запад, этот свободный мир движется слишком медленно. Германия должна действовать быстрее, а не просто говорить об этом", – заявил Кличко.

Он добавил, что Германия является центром и двигателем Европейского союза, и ЕС смотрит на реакцию Германии.

"Нам нужно оружие, тяжелое оружие, оружие для наступления. Мы должны защитить нашу страну и последние несколько дней показали, что мы на это способны", – цитирует Владимира Кличко Deutsche Welle.

Журналисты подчеркнули, что эти слова он сказал, глядя на присутствовавшего в зале Шольца. Украинский боксер отметил, что Германия оказывает поддержку Украине, но не дает то, что нужно, в то время, когда страна теряет людей и инфраструктуру, а боевые действия ведутся вблизи крупнейшей в Европе атомной электростанции.

В то же время он отметил ограничение безвизового режима для россиян в Европе.

"Как эти люди могут наслаждаться немецкими горами, пока их военные разрушают города? Как такое может быть, что на Лазурном берегу, в Сен-Тропе, россияне, которые стоят за пропагандой, откупоривают пробки и радуются жизни, а их люди убивают в Буче и Мариуполе? Насилуют женщин и детей, уничтожают жизнь", – сказал Кличко.

Канцлер Германии во время выступления в Потсдаме пообещал увеличить поставки оружия Украине.

"Мы предоставим больше оружия. Мы будем предоставлять эту поддержку надежно и так долго, как это необходимо", – пообещал он.

В этот же день на заседании руководства бундесвера министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт заявила, Германия поставит Украине еще две реактивные системы залпового огня (РСЗО) Mars II, а также планирует передать 50 бронемашин типа Dingo.

"Сейчас, когда идут боевые действия на востоке Украины, это очень актуальное оружие. Это касается и наших самоходных гаубиц, ПВО и танка "Гепард", это касается и ЗРК "Ирис-Т", который мы будем поставлять с новейшего производства", – прокомментировал Шольц.

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