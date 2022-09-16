Владимир Кличко получил немецкую премию для всего украинского народа

Премию в области СМИ и свободы слова M100 Media Award Владимиру Кличко вручили 15 сентября в Потсдаме (Германия).



Виталий Кличко сообщил, что его брат получил награду из рук экс-президента Европейского совета Дональда Туска и посла США в Германии Эми Гутмэн.



Также на церемонии выступил с речью канцлер Германии Олаф Шольц. Он заверил, что Германия продолжит поддерживать и помогать Украине, и отметил, что все удивлены мужеством украинского народа в борьбе за свою свободу и независимость.



"Владимир также обратился к канцлеру Германии с просьбой больше помогать Украине. Ведь Украине нужна большая помощь – экономическая, оружием, политическая. И важно не только говорить, но и решительно действовать. Украинцы действуют решительно, и потому мы победим", – написал мэр Киева.

Контекст:

Германия с начала войны в 2014 году предоставляла Украине финансовую помощь, помогала лечить раненых украинских военнослужащих, но отказывалась от предоставления оружия. После полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года ФРГ изменила свою позицию по вопросу поставок оружия в зоны конфликта и согласилась поставлять вооружение в Украину.

ВСУ уже получили от Германии 3 тыс. единиц противотанкового оружия Panzerfaust 3 с 900 пусковыми устройствами, семь самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000, 50 противобункерных ракет, зенитные установки Gepard, несколько установок РСЗО Mars II и другое оружие. Также украинские военные получили от ФРГ каски, обмундирование, палатки и медикаменты.

В то же время по поводу тяжелого вооружения Шольц отмечал, что Германия "не пытается действовать односторонне", поэтому боевые танки Украина пока не получит.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, комментируя отказ властей ФРГ предоставить Украине танки Leopard и боевые машины пехоты Marder, заявил, что "сигналы из Германии разочаровывают".