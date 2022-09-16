Глава немецкой партии заявил, что подготовка на танках Leopard занимает "слишком много времени", чтобы давать их ВСУ

Клингбейл нашел новое обоснование, почему ФРГ не может дать Украине современные танки Фото: EPA

По словам политика, немецкое правительство согласовало решение "на данный момент" не поставлять боевые танки Leopard 2 в Украину.

По его мнению, обучение обращению с этими танками занимает "слишком много времени, чтобы иметь какой-либо эффект на данном этапе войны". Он подчеркнул, что во время тренировок на гаубицах Panzerhaubitze 2000 украинские солдаты сами просили, чтобы их тренировали дольше, чем планировалось.

Клингбейл также напомнил, что Германия согласилась передать Украине реактивные системы залпового огня MARS II и 50 бронированных машин Dingo.

В первые месяцы полномасштабного вторжения РФ западные страны постоянно объясняли нежелание давать Украине современное оружие временем обучения, но к концу апреля изменили это решение, сообщал министр обороны Украины Алексей Резников.