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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Глава немецкой партии заявил, что подготовка на танках Leopard занимает "слишком много времени", чтобы давать их ВСУ

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Клингбейл нашел новое обоснование, почему ФРГ не может дать Украине современные танки
Клингбейл нашел новое обоснование, почему ФРГ не может дать Украине современные танки
Фото: EPA

Германия не хочет поставлять Украине современные танки, так как подготовка военнослужащих ВСУ для работы с ними якобы займет слишком много времени. Об этом заявил 15 сентября сопредседатель Социал-демократической партии Германии Ларс Клингбейл, сообщил телеканал Ntv.de.

По словам политика, немецкое правительство согласовало решение "на данный момент" не поставлять боевые танки Leopard 2 в Украину.

По его мнению, обучение обращению с этими танками занимает "слишком много времени, чтобы иметь какой-либо эффект на данном этапе войны". Он подчеркнул, что во время тренировок на гаубицах Panzerhaubitze 2000 украинские солдаты сами просили, чтобы их тренировали дольше, чем планировалось.

Клингбейл также напомнил, что Германия согласилась передать Украине реактивные системы залпового огня MARS II и 50 бронированных машин Dingo.

В первые месяцы полномасштабного вторжения РФ западные страны постоянно объясняли нежелание давать Украине современное оружие временем обучения, но к концу апреля изменили это решение, сообщал министр обороны Украины Алексей Резников.

Контекст:

Телеканал обращает внимание, что эта позиция отличается от той, которой Германия в последнее время оправдывала свой отказ Киеву, – она заключалась в том, что ФРГ "не будет действовать в одиночку", в то время как пока "ни одна страна не поставила боевые машины пехоты или основные боевые танки западного производства".

Кроме того, министр обороны Германии Кристине Ламбрехт заявляла, что "очень бы хотела дать гораздо больше Украине", но это невозможно из-за того, что в прошлые годы финансирование немецких вооруженных сил было сильно урезано.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, комментируя отказ властей ФРГ предоставить Украине танки Leopard и боевые машины пехоты Marder, заявил, что "сигналы из Германии разочаровывают".

Теги: Германия, танки, ФРГ, вооружение, война России против Украины, СДПГ
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