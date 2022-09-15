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Германия передаст Украине еще две РСЗО Mars II и 50 бронемашин Dingo – минобороны

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Украинские военные должны пройти обучение по работе с РСЗО до конца сентября, отметила Ламбрехт
Украинские военные должны пройти обучение по работе с РСЗО до конца сентября, отметила Ламбрехт
Фото: Oleksii Reznikov / Twitter

Германия поставит Украине еще две реактивные системы залпового огня (РСЗО) Mars II.

Об этом 15 сентября в ходе заседания руководства бундесвера заявила министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт, сообщила "Німецька хвиля".

По словам Ламбрехт, украинские военные должны пройти обучение по работе с РСЗО до конца сентября.

Также Германия планирует передать Украине 50 бронемашин типа Dingo, добавила глава минобороны ФРГ.

Кроме того, Ламбрехт пообещала в ближайшее время завершить запланированный обмен с Грецией, в ходе которого Афины поставят Киеву 40 советских боевых бронированных машин пехоты, а вместо этого получат от ФРГ 40 БМП Marder.

12 сентября Ламбрехт заявила, что ФРГ пока не намерена поставлять Украине боевую бронетехнику, подчеркнув, что пока что "ни одна страна не поставила боевые машины пехоты или основные боевые танки западного производства". По ее словам, ФРГ договорилась с партнерами, что "Германия не будет предпринимать такие действия в одностороннем порядке".

Ранее в сентябре Ламбрехт говорила, что "очень бы хотела дать гораздо больше Украине", но это невозможно из-за того, что в прошлые годы финансирование немецких вооруженных сил было сильно урезано.

13 сентября глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, комментируя отказ властей ФРГ предоставить Украине танки Leopard и боевые машины пехоты Marder, заявил, что "сигналы из Германии разочаровывают".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Германия с начала войны в 2014 году предоставляла Украине финансовую помощьпомогала лечить раненых украинских военнослужащих, но отказывалась от предоставления оружия. После полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года ФРГ изменила свою позицию по вопросу поставок оружия в зоны конфликта и согласилась поставлять вооружение в Украину.

ВСУ уже получили от Германии 3 тыс. единиц противотанкового оружия Panzerfaust 3 с 900 пусковыми устройствами, 10 самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000 (совместно с Нидерландами) и другое оружие, отмечается на сайте правительства. Также украинские военные получили от ФРГ каски, обмундирование, палатки и медикаменты. Немецкий таблоид Bild подсчитал, что Германия обещала Украине оружия на €675 млн.

По состоянию на 13 сентября Германия уже передала Украине 24 зенитные самоходные установки Gepard из 30 обещанных. При этом канцлер ФРГ Олаф Шольц отказался давать Украине танки Leopard.

В то же время покидающий осенью должность посла Украины в Германии Андрей Мельник заявлял, что, по его мнению, Германия вскоре изменит свою позицию в отношении передачи Украине тяжелого вооружения.

Теги: Германия, Украина, Греция, оружие, военные, ФРГ, вооружение, военная помощь, РСЗО, бронетехника, война России против Украины, БМП, Кристине Ламбрехт, бундесвер
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