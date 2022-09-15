Германия передаст Украине еще две РСЗО Mars II и 50 бронемашин Dingo – минобороны

Украинские военные должны пройти обучение по работе с РСЗО до конца сентября, отметила Ламбрехт Фото: Oleksii Reznikov / Twitter

Об этом 15 сентября в ходе заседания руководства бундесвера заявила министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт, сообщила "Німецька хвиля".

По словам Ламбрехт, украинские военные должны пройти обучение по работе с РСЗО до конца сентября.

Также Германия планирует передать Украине 50 бронемашин типа Dingo, добавила глава минобороны ФРГ.

Кроме того, Ламбрехт пообещала в ближайшее время завершить запланированный обмен с Грецией, в ходе которого Афины поставят Киеву 40 советских боевых бронированных машин пехоты, а вместо этого получат от ФРГ 40 БМП Marder.

12 сентября Ламбрехт заявила, что ФРГ пока не намерена поставлять Украине боевую бронетехнику, подчеркнув, что пока что "ни одна страна не поставила боевые машины пехоты или основные боевые танки западного производства". По ее словам, ФРГ договорилась с партнерами, что "Германия не будет предпринимать такие действия в одностороннем порядке".

Ранее в сентябре Ламбрехт говорила, что "очень бы хотела дать гораздо больше Украине", но это невозможно из-за того, что в прошлые годы финансирование немецких вооруженных сил было сильно урезано.

13 сентября глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, комментируя отказ властей ФРГ предоставить Украине танки Leopard и боевые машины пехоты Marder, заявил, что "сигналы из Германии разочаровывают".

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