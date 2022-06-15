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Греция намерена передать Украине до 20–30 бронемашин – премьер

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Греция планирует передать Украине боевые машины пехоты советского образца
Греция планирует передать Украине боевые машины пехоты советского образца
Фото: Державний концерн "Укроборонпром" / Facebook (иллюстративное)

Греция намерена передать Украине 20–30 бронемашин. Об этом в интервью каналу ЕRT, которое вышло 14 июня, рассказал премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.

По словам Мицотакиса, поставки состоятся в результате обмена техникой между Грецией и Германией: Греция передаст Украине более старые бронемашины, а взамен получит современные от Германии.

"В настоящее время мы обмениваем небольшое количество, от 20 до 30 бронемашин, на гораздо более современные машины немецкого производства. Мы помогаем Украине и укрепляем наши вооруженные силы более новыми бронетранспортерами", – сказал премьер.

Контекст:

О том, что Греция планирует передать Украине оружие советского образца, а вместо него Германия поставит ей боевые машины пехоты, 31 мая рассказал канцлер ФРГ Олаф Шольц. 

Позже министерство обороны Греции сообщило, что направит в Украину БМП-1 и получит взамен "равное количество" немецких БМП Marder, не уточнив другие детали. Эти БМП-1 Греция получила в 1994 году.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Германия, Греция, оружие, бронетранспортер, Кириакос Мицотакис
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