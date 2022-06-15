По словам Мицотакиса, поставки состоятся в результате обмена техникой между Грецией и Германией: Греция передаст Украине более старые бронемашины, а взамен получит современные от Германии.
"В настоящее время мы обмениваем небольшое количество, от 20 до 30 бронемашин, на гораздо более современные машины немецкого производства. Мы помогаем Украине и укрепляем наши вооруженные силы более новыми бронетранспортерами", – сказал премьер.
О том, что Греция планирует передать Украине оружие советского образца, а вместо него Германия поставит ей боевые машины пехоты, 31 мая рассказал канцлер ФРГ Олаф Шольц.
Позже министерство обороны Греции сообщило, что направит в Украину БМП-1 и получит взамен "равное количество" немецких БМП Marder, не уточнив другие детали. Эти БМП-1 Греция получила в 1994 году.