По словам Мицотакиса, поставки состоятся в результате обмена техникой между Грецией и Германией: Греция передаст Украине более старые бронемашины, а взамен получит современные от Германии.

"В настоящее время мы обмениваем небольшое количество, от 20 до 30 бронемашин, на гораздо более современные машины немецкого производства. Мы помогаем Украине и укрепляем наши вооруженные силы более новыми бронетранспортерами", – сказал премьер.