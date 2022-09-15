Бербок заявила, что Германии нужно поторопиться с поставками танков в Украину

Немецкий дипломат отметила, что именно эта триада вооружений эффективно помогает Украине противостоять российской агрессии и отсрочка их поставок только отдаляет решение проблемы.

Бербок объяснила, что намерена поговорить с представителями стран НАТО "о запасах бундесвера".

Также она призвала "поторопиться с поставкой танков в Украину", подчеркнув, что Украина находится в решающей фазе войны и такое решение не следует откладывать.

При этом Бербок считает, что решение о передаче танков Украине должно приниматься "только вместе, в коалиции и на международном уровне".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

12 сентября министр обороны Германии Кристине Ламбрехт заявила, что ФРГ пока не намерена поставлять Украине боевую бронетехнику, подчеркнув, что пока что "ни одна страна не поставила боевые машины пехоты или основные боевые танки западного производства". По ее словам, ФРГ договорилась с партнерами, что "Германия не будет предпринимать такие действия в одностороннем порядке".

Ранее в сентябре Ламбрехт говорила, что "очень бы хотела дать гораздо больше Украине", но это невозможно из-за того, что в прошлые годы финансирование немецких вооруженных сил было сильно урезано.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц также заявлял, что не будет поставлять Украине немецкие танки Leopard 2, потому что Германия "не пытается действовать односторонне".

13 сентября глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, комментируя отказ властей ФРГ предоставить Украине танки Leopard и боевые машины пехоты Marder, заявил, что "сигналы из Германии разочаровывают".