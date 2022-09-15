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Бербок заявила, что Германии нужно поторопиться с поставками танков в Украину

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Бербок назвала три вида оружия, которыми Германия могла бы усилить Украину
Бербок назвала три вида оружия, которыми Германия могла бы усилить Украину
Фото: ЕРА

Германии следует поставлять в Украину больше артиллерии, систем противовоздушной обороны и реактивных систем залпового огня. Об этом в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung заявила глава МИД Германии Анналена Бербок, сообщило 14 сентября ntv Nachrichten.

Немецкий дипломат отметила, что именно эта триада вооружений эффективно помогает Украине противостоять российской агрессии и отсрочка их поставок только отдаляет решение проблемы.

Бербок объяснила, что намерена поговорить с представителями стран НАТО "о запасах бундесвера".

Также она призвала "поторопиться с поставкой танков в Украину", подчеркнув, что Украина находится в решающей фазе войны и такое решение не следует откладывать.

При этом Бербок считает, что решение о передаче танков Украине должно приниматься "только вместе, в коалиции и на международном уровне".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

12 сентября министр обороны Германии Кристине Ламбрехт заявила, что ФРГ пока не намерена поставлять Украине боевую бронетехнику, подчеркнув, что пока что "ни одна страна не поставила боевые машины пехоты или основные боевые танки западного производства". По ее словам, ФРГ договорилась с партнерами, что "Германия не будет предпринимать такие действия в одностороннем порядке".

Ранее в сентябре Ламбрехт говорила, что "очень бы хотела дать гораздо больше Украине", но это невозможно из-за того, что в прошлые годы финансирование немецких вооруженных сил было сильно урезано.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц также заявлял, что не будет поставлять Украине немецкие танки Leopard 2, потому что Германия "не пытается действовать односторонне".

13 сентября глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, комментируя отказ властей ФРГ предоставить Украине танки Leopard и боевые машины пехоты Marder, заявил, что "сигналы из Германии разочаровывают".

Контекст:

Германия с начала войны в 2014 году предоставляла Украине финансовую помощьпомогала лечить раненых украинских военнослужащих, но отказывалась от предоставления оружия. После полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года ФРГ изменила свою позицию по вопросу поставок оружия в зоны конфликта и согласилась поставлять вооружение в Украину.

ВСУ уже получили от Германии 3 тыс. единиц противотанкового оружия Panzerfaust 3 с 900 пусковыми устройствами, 10 самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000 (совместно с Нидерландами), 50 противобункерных ракет и другое оружие, отмечается на сайте правительства. Также украинские военные получили от ФРГ каски, обмундирование, палатки и медикаменты. Немецкий таблоид Bild подсчитал, что Германия обещала Украине оружия на €675 млн.

В частности, Германия передала Украине зенитные самоходные установки Gepard.

14 сентября Шольц заявил, что немецкое оружие сыграло "решающую" роль в недавнем успешном контрнаступлении Вооруженных сил Украины.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Германия, НАТО, оружие, война, военные, ФРГ, вооружение, ПВО, оборона, МИД Германии, РСЗО, артиллерия, бронетехника, ВСУ, война России против Украины, дипломаты, Анналена Бербок, бундесвер
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