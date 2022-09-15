Германия выделила Совету Европы деньги из-за исключения России из организации

Деньги Совету Европы выделены, чтобы компенсировать дефицит финансирования в результате исключения России из организации.
Germany * is providing an extra 10 million € to the Council of Europe to compensate for the shortfall of funding resulting from Russia’s exclusion from the organisation @coe https://t.co/65RY3d6pw1— Council of Europe (@coe) September 15, 2022
Совет Европы – международная организация, содействующая сотрудничеству между ее членами, государствами и странами Европы в области стандартов права, прав человека, демократического развития, законности и культурного взаимодействия.
10 марта Россия решила выйти из Совета Европы после того, как Запад коллективно осудил ее за полномасштабное военное вторжение в Украину, начавшееся 24 февраля. Спустя день, 25 февраля, Комитет министров Совета Европы по инициативе Украины и Польши приостановил членство России в организации.
16 марта Россию исключили из Совета Европы после 26 лет членства. Также флаг РФ сняли с флагштока перед зданием Совета Европы в Страсбурге.