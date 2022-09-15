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Германия выделила Совету Европы деньги из-за исключения России из организации

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Россию исключили из Совета Европы 16 марта
Россию исключили из Совета Европы 16 марта
Фото: pixabay.com

Германия выделила дополнительные €10 млн Совету Европы. Об этом сообщается на странице Совета Европы в Twitter.

Деньги Совету Европы выделены, чтобы компенсировать дефицит финансирования в результате исключения России из организации.

Контекст:

Совет Европы – международная организация, содействующая сотрудничеству между ее членами, государствами и странами Европы в области стандартов права, прав человека, демократического развития, законности и культурного взаимодействия.

10 марта Россия решила выйти из Совета Европы после того, как Запад коллективно осудил ее за полномасштабное военное вторжение в Украину, начавшееся 24 февраля. Спустя день, 25 февраля, Комитет министров Совета Европы по инициативе Украины и Польши приостановил членство России в организации.

16 марта Россию исключили из Совета Европы после 26 лет членства. Также флаг РФ сняли с флагштока перед зданием Совета Европы в Страсбурге.

Теги: Россия, Германия, Украина, Совет Европы, дефицит, деньги, Европа, финансирование
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