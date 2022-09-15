Гордон: Окружение Путина видит: "Вова завяз". Там нарастает возмущение: "Какого хера он туда ввязался? Нахер ему нужна была Украина?" Его начинают плавить

Он отметил, что окружение Путина, придя к власти, начало стремительно накапливать капитал.

"У них была прекрасная жизнь: куча денег, особняки и виллы по всему миру, яхты, самолеты, жены и любовницы то в Париже, то в Лондоне, то в Майами, дети учатся в лучших университетах и уже живут там, за рубежом, делают там бизнес – бабки воруем тут, а выводим туда... У них уже потрясающая жизнь, им уже классно! Путину, кстати, так классно не было, потому что он же на галерах был, он же вел жизнь президента, ему надо было работать, а работать он не очень любит, как говорят его соратники. И он очень ревностно относился к тому, что вот, "мы как бы вместе, но вы позволяете себе все, а я не могу". Тоже проблема! И вот это все его окружение привыкло к хорошей жизни. Но вдруг этот сумасшедший начинает войну с Украиной", – сказал журналист.

По его мнение, в самом начале войны окружение Путина не так нервничало, потому что было уверено, что Россия быстро захватити Украину, а реакция Запада на это будет очень мягкой.

"Как они думали поначалу? "Ну Вова знает, что делает. Наверное, таки да, в течение трех дней сейчас Украину возьмет. Нам все говорят, что Запад это проглотит. Они лохи. Ничего они не сделают. Мы в 2014 году [в Украину] зашли – Крым, Донецк, Луганск... Что, они что-что сделали? Повоняли немножко, санкциями попугали, что-то включили... Да лохи европейские! И американцы не будут. Да нам море по колено, потому что мы русские! А если что, можем повторить! Как вжарим вас ядерным оружием, пиндосы недоделанные! Вы что, не знаете, с кем дело имеете?" Это примерная схема рассуждений этих людей. И все бы было так, если бы у Вовы получилось. А Вова завяз", – подчеркнул Гордон.

Путин "завяз" по нескольким причинам, продолжил журналист. Это и сопротивление украинцев ("украинцы оказались крепким орешком и не встретили его хлебом-солью, как он рассчитывал"), и активная позиция западных стран (они "оказались не лохами"), и состояние российской армии ("она оказалась просто разворованной, тупой массой, быдлом").

"И вот это окружение видит, что "Вова завяз". "Он-то ладно. А мы тут при чем? Мы же под это не подписывались, у нас все было хорошо". И у них начало нарастать глухое сначала непонимание, а потом возмущение: "Какого хера он туда ввязался? Нахер ему нужна была Украина? Что, ему плохо жилось? Что случилось? Почему мы сейчас страдаем? Почему наши карточки заблокированы? Почему у нас санкции? Почему? Почему? Почему?" А впереди маячит проблема с экономикой... В общем, резюмирую: мне кажется, что путинская элита начала конкретно плавить Путина", – сказал Гордон.

В качестве подтверждения этому журналист привел обращения депутатов нескольких муниципальных советов в РФ с призывом отправить Путина в отставку.

"Зная российских управленцев, никогда ни одна собака (ну одна, может, и да) не высунулась бы... Это спланированная акция. Когда они так поступают, причем в разных местах загораются лампочки, это говорит о том, что это спланировано кем-то из окружения Путина, – предположил Гордон. – Я думаю, что разгром под Харьковом тоже является частью плана Генерального штаба вооруженных сил РФ. Думаю, они начали саботировать войну. Потому что они понимают, что есть проблемы, им отвечать, а они под это не подвязывались. Думаю, Запад работает в направлении покупки отдельных сотрудников из тех, кто еще не куплен".

По мнению журналиста, для Запада больше не стоит вопрос "сохранения лица" Путину.

"Нельзя сохранить то, чего нет. Они поняли, что его уже нет. Ни лица, ни Путина. Поэтому сегодня, особенно в свете победы [украинской армии] в Харьковской области, западный мир понимает, что Путин все, Россия все. И речь сегодня идет о наращивании помощи [Украине], прежде всего американской. Военной и финансовой. И на Западе все понимают, что чем больше и быстрее Украине дать [оружия], тем раньше закончится война. Военная помощь, конечно же, должна быть не для обороны, а для наступления. И об этом сейчас идет разговор. Он шел на "Рамштайне", об этом идет разговор и при консультациях и встречах с американской стороной", – рассказал Гордон.

По его мнению, если Украина и дальше будет проводить успешные контратаки, в Москве "все посыплется".

"Думаю, началось мощное сопротивление внутри путинской элиты по отношению к Путину. Думаю, закончится все плохо для Путина. Поэтому, мне кажется, что если Украина будет сейчас продолжать и развивать наступление на других направлениях, а к этому идет, там все посыплется в Москве. И поэтому, мне кажется, что месяц-два – и мы станем свидетелями судьбоносных событий. Это мое субъективное мнение, я могу ошибаться. Думаю, все идет в правильном направлении. Я полон оптимизма, во всяком случае", – сказал журналист.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube