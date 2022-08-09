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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Волкер рассказал, что американцев больше не волнует сохранение лица Путина, но каждый пятый законодатель против поддержки Украины

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Волкер: 80% Конгресса и Сената полностью поддерживают Украину, но остальные, по разным причинам, против
Волкер: 80% Конгресса и Сената полностью поддерживают Украину, но остальные, по разным причинам, против
Фото: ЕРА

США передали Украине оружия на сумму, превышающую оборонные бюджеты многих стран, однако это не может обеспечить скорой победы над Россией. Об этом в интервью "Радіо Свобода" заявил бывший специальный представитель США по Украине Курт Волкер.

По его словам, темпы поставок американского оружия и боеприпасов будут сохраняться и даже расти.

"Мы решительно настроены и уже выделили финансирование – и на этот финансовый год, и на начало следующего. И я знаю, что у Конгресса есть большая решимость сделать все, чтобы убедиться, что следующий раунд финансирования позволит продолжить поставки в том же темпе", – сказал он.

В то же время США осознают, что Украина использует оружие с большей скоростью, чем его запасы успевают пополняться. Причиной Волкер считает слишком медлительную позицию союзников в начале полномасштабного вторжения РФ.

"Многие партнеры были слишком медленны и слишком сдержанны в том, что делали. И мы должны были убедить лидеров, чтобы они сказали: "Хорошо, нет "Стингеров"? Почему бы нет, теперь есть "Стингеры". Теперь есть гаубицы, которых раньше не было, теперь есть артиллерийские системы, теперь есть HIMARS. Мы должны продолжать давление, чтобы расширять рамки в плане типов вооружения, дальности артиллерии и скорости", – отметил бывший спецпредставитель.

Он рассказал, что американцев больше не заботит "сохранение лица" России, по его словам, в отличие от Европы, "в США об этом больше никто не думает".

Но его беспокоит другая тенденция: пока 80% Конгресса и Сената полностью поддерживают Украину и выступают за оказание помощи, другие 20% – против, по разным причинам.

"Кто-то ставит в приоритет Китай, кто-то считает это пустой тратой бюджетных денег, потому что непонятно, как долго это придется делать, кто-то думает, что достаточно внутренних приоритетов, которые тоже надо профинансировать. А некоторые считают, что это безнадежно, что это не будет работать. Эти голоса стали заметны значительно позже, и мы видим все больше людей, приводящих эти аргументы. Поэтому сейчас для большинства, для тех 80%, важно быть сильными и четкими в продолжении поддержки Украины", – добавил Волкер.

Контекст:

После полномасштабного военного вторжения России в Украину 24 февраля страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции.

По словам президента США Джо Байдена, к концу июня более 50 государств взяли обязательства по поддержке Украины.

Отдельно в США приняли закон о ленд-лизе для Украины. Согласно этому документу, президент США сможет разрешить правительству одалживать или давать в аренду средства защиты Украине и другим странами Восточной Европы, "затронутым вторжением РФ в Украину", чтобы помочь укрепить их обороноспособность и защитить гражданское население.

Военной помощи, которую страны Запада оказывают Украине, пока недостаточно для установления паритета с РФ в тяжелом вооружении, отмечал 30 июня секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

8 августа в Пентагоне объявили о крупнейшем пакете разовой военной помощи США для Украины на $1 млрд. Это 18-й пакет военной помощи Украине от США с августа 2021 года.

Теги: США, Конгресс США, вооружение, военная техника, военная помощь, вторжение, Сенат США, война России против Украины, Курт Волкер
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