Волкер рассказал, что американцев больше не волнует сохранение лица Путина, но каждый пятый законодатель против поддержки Украины

Волкер: 80% Конгресса и Сената полностью поддерживают Украину, но остальные, по разным причинам, против Фото: ЕРА

По его словам, темпы поставок американского оружия и боеприпасов будут сохраняться и даже расти.

"Мы решительно настроены и уже выделили финансирование – и на этот финансовый год, и на начало следующего. И я знаю, что у Конгресса есть большая решимость сделать все, чтобы убедиться, что следующий раунд финансирования позволит продолжить поставки в том же темпе", – сказал он.

В то же время США осознают, что Украина использует оружие с большей скоростью, чем его запасы успевают пополняться. Причиной Волкер считает слишком медлительную позицию союзников в начале полномасштабного вторжения РФ.

"Многие партнеры были слишком медленны и слишком сдержанны в том, что делали. И мы должны были убедить лидеров, чтобы они сказали: "Хорошо, нет "Стингеров"? Почему бы нет, теперь есть "Стингеры". Теперь есть гаубицы, которых раньше не было, теперь есть артиллерийские системы, теперь есть HIMARS. Мы должны продолжать давление, чтобы расширять рамки в плане типов вооружения, дальности артиллерии и скорости", – отметил бывший спецпредставитель.

Он рассказал, что американцев больше не заботит "сохранение лица" России, по его словам, в отличие от Европы, "в США об этом больше никто не думает".

Но его беспокоит другая тенденция: пока 80% Конгресса и Сената полностью поддерживают Украину и выступают за оказание помощи, другие 20% – против, по разным причинам.

"Кто-то ставит в приоритет Китай, кто-то считает это пустой тратой бюджетных денег, потому что непонятно, как долго это придется делать, кто-то думает, что достаточно внутренних приоритетов, которые тоже надо профинансировать. А некоторые считают, что это безнадежно, что это не будет работать. Эти голоса стали заметны значительно позже, и мы видим все больше людей, приводящих эти аргументы. Поэтому сейчас для большинства, для тех 80%, важно быть сильными и четкими в продолжении поддержки Украины", – добавил Волкер.