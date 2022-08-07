Война в Украине будет продолжаться еще летом 2023 года – Волкер

Такое мнение в разговоре с украинскими журналистами высказал бывший спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер, его 7 августа цитирует ТСН.
По его словам, после зимы наступит новый этап военных действий.
"Нужно понимать, что сверхтяжелые времена еще впереди. Но Украина сделала огромный прогресс, чтобы оказаться там, где она сейчас. Надо готовиться, что трудно после зимы будет, потому что будет следующий этап военных действий. Война будет продолжаться в следующем году и весной, и летом", – отметил Волкер.
В то же время, по словам генерал-майора Дмитрия Марченко, горячая фаза войны должна закончиться до конца этого года. Сроки освобождения оккупированных территорий зависят от поставок вооружения Украине партнерами, добавил он в интервью, опубликованном 4 августа.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля российские войска захватили часть Херсонской, Николаевской, Харьковской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей. Оккупационные власти заявили, что готовят в Херсонской области "референдум" о присоединении к России. По данным ВСУ, он может состояться 11 сентября. В Совете национальной безопасности США заявляли, что Россия планирует новую попытку аннексии украинских территорий (не только Херсонской области) по сценарию, который применяла в 2014 году с Крымом.
Оперативное командование ВСУ "Юг" сообщило 28 мая, что украинские военные перешли в контрнаступление на юге. 4 июля ВСУ заявили, что украинские силы "медленно, но уверенно" продвигаются на юге.
В Украине с начала полномасштабного вторжения РФ освобождены от российских оккупантов 1060 населенных пунктов, сообщил 6 августа президент Владимир Зеленский.