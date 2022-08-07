Война в Украине будет продолжаться еще летом 2023 года – Волкер

После зимы в Украине будет следующий этап военных действий, считает Волкер Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Такое мнение в разговоре с украинскими журналистами высказал бывший спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер, его 7 августа цитирует ТСН.

По его словам, после зимы наступит новый этап военных действий.

"Нужно понимать, что сверхтяжелые времена еще впереди. Но Украина сделала огромный прогресс, чтобы оказаться там, где она сейчас. Надо готовиться, что трудно после зимы будет, потому что будет следующий этап военных действий. Война будет продолжаться в следующем году и весной, и летом", – отметил Волкер.

В то же время, по словам генерал-майора Дмитрия Марченко, горячая фаза войны должна закончиться до конца этого года. Сроки освобождения оккупированных территорий зависят от поставок вооружения Украине партнерами, добавил он в интервью, опубликованном 4 августа.

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