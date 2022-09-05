Невзоров: Окружение Путина искало и будет искать возможности с ним расправиться. Но это очень непросто

"Конечно, это его окружение как искало, так и будет искать возможности сейчас уже, вероятно, расправиться. Другое дело, что это очень непросто. Ведь тот, кто расправится, займет главные места. И эти главные места тоже никто не хочет друг другу уступать", – сказал он.

Российский публицист отметил, что "все чертовски сложно".

"Понимаешь, происходит нечто... Эта война – это что-то противоестественное. Она не нужна никому, она бессмысленна, она невыгодна – в конце концов, она не приносит ничего. И кроме Путина и великого русского народа, который сейчас охмелен этой войной, она никому не нужна. Но народ можно смело сбрасывать со счетов, потому что не играет никакой роли, что он думает. Он через 24 часа начинает думать совершенно другое. Это несущественно", – объяснил Невзоров.

Невзоров: Чтобы быть похожим на Путина, российский первоклассник обязан накачать рожу ботоксом и научиться метко какать в свой портфель. Полный текст интервью

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube