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Невзоров: Окружение Путина искало и будет искать возможности с ним расправиться. Но это очень непросто

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Кто расправится с Путиным (на фото), займет "главные места", считает Невзоров
Кто расправится с Путиным (на фото), займет "главные места", считает Невзоров
Фото: ЕРА

Окружение президента России Владимира Путина заинтересовано в том, чтобы с ним "расправиться". Такое мнение в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону высказал российский публицист и телеведущий Александр Невзоров, который получил гражданство Украины.

"Конечно, это его окружение как искало, так и будет искать возможности сейчас уже, вероятно, расправиться. Другое дело, что это очень непросто. Ведь тот, кто расправится, займет главные места. И эти главные места тоже никто не хочет друг другу уступать", – сказал он.

Российский публицист отметил, что "все чертовски сложно".

"Понимаешь, происходит нечто... Эта война – это что-то противоестественное. Она не нужна никому, она бессмысленна, она невыгодна – в конце концов, она не приносит ничего. И кроме Путина и великого русского народа, который сейчас охмелен этой войной, она никому не нужна. Но народ можно смело сбрасывать со счетов, потому что не играет никакой роли, что он думает. Он через 24 часа начинает думать совершенно другое. Это несущественно", – объяснил Невзоров.

Невзоров: Чтобы быть похожим на Путина, российский первоклассник обязан накачать рожу ботоксом и научиться метко какать в свой портфель. Полный текст интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Путин занимает должность президента России с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда он был главой правительства.

Согласно последним изменениям в конституцию РФ, Путин сможет принять участие в следующих выборах президента РФ, которые должны состояться в 2024 году.

24 февраля 2022 года Путин объявил о вторжении в Украину с целью неких "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным Службы безопасности Украины, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

6 июня американский журнал Newsweek написал, что в марте на Путина было совершено покушение, а в апреле он прошел курс лечения от рака на поздней стадии.

Среди возможных преемников Путина аналитики, в частности, называют секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева и первого заместителя руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Александр Невзоров, война, покушение, телеведущий, преемник
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