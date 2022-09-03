Невзоров: Надо было насторожиться, когда по команде Путина со страстью уничтожали подсанкционные продукты. Он тренировался на сыре, прежде чем перейти на людей

В 2015 году Путин одобрил инициативу уничтожать ввозимые в РФ иностранные продукты питания, попавшие под санкции Фото: ЕРА

Публицист назвал "бессмысленными проделками" агрессивную внешнюю политику Путина, которая привела к массовой гибели людей как со стороны Украины, так и России.

"А вообще надо было насторожиться, когда мы видели, с какой страстью по его команде уничтожали еду. Подсанкционные продукты. С какой скоростью была организована цепь мобильных крематориев для сжигания сыра... Я думаю, что он тренировался на сыре, прежде чем перейти на людей", – отметил Невзоров.

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