Невзоров: Надо было насторожиться, когда по команде Путина со страстью уничтожали подсанкционные продукты. Он тренировался на сыре, прежде чем перейти на людей

Публицист назвал "бессмысленными проделками" агрессивную внешнюю политику Путина, которая привела к массовой гибели людей как со стороны Украины, так и России.
"А вообще надо было насторожиться, когда мы видели, с какой страстью по его команде уничтожали еду. Подсанкционные продукты. С какой скоростью была организована цепь мобильных крематориев для сжигания сыра... Я думаю, что он тренировался на сыре, прежде чем перейти на людей", – отметил Невзоров.
Невзоров: Чтобы быть похожим на Путина, российский первоклассник обязан накачать рожу ботоксом и научиться метко какать в свой портфель. Читайте полный текст интервью
После аннексии Крыма и развязывания войны на Донбассе против России были введены санкции рядом западных стран.
В ответ на это 24 июля 2015 года Путин одобрил предложение министра сельского хозяйства Александра Ткачева уничтожать на границе ввозимые в Россию санкционные продукты.
Иностранные продукты питания в крупных объемах, в частности, давились бульдозерами. К примеру, по данным Россельхознадзора, 6 августа того года в России за один день уничтожили почти 300 тонн еды.