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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Невзоров: Надо было насторожиться, когда по команде Путина со страстью уничтожали подсанкционные продукты. Он тренировался на сыре, прежде чем перейти на людей

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В 2015 году Путин одобрил инициативу уничтожать ввозимые в РФ иностранные продукты питания, попавшие под санкции
В 2015 году Путин одобрил инициативу уничтожать ввозимые в РФ иностранные продукты питания, попавшие под санкции
Фото: ЕРА

Еще до полномасштабного вторжения в Украину в действиях президента РФ Владимира Путина были предпосылки того, что он может пойти на этот шаг. Такое мнение российский телеведущий и публицист Александр Невзоров, получивший гражданство Украины, высказал в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

Публицист назвал "бессмысленными проделками" агрессивную внешнюю политику Путина, которая привела к массовой гибели людей как со стороны Украины, так и России.

"А вообще надо было насторожиться, когда мы видели, с какой страстью по его команде уничтожали еду. Подсанкционные продукты. С какой скоростью была организована цепь мобильных крематориев для сжигания сыра... Я думаю, что он тренировался на сыре, прежде чем перейти на людей", – отметил Невзоров.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Невзоров: Чтобы быть похожим на Путина, российский первоклассник обязан накачать рожу ботоксом и научиться метко какать в свой портфель. Читайте полный текст интервью

Контекст:

После аннексии Крыма и развязывания войны на Донбассе против России были введены санкции рядом западных стран.

В ответ на это 24 июля 2015 года Путин одобрил предложение министра сельского хозяйства Александра Ткачева уничтожать на границе ввозимые в Россию санкционные продукты.

Иностранные продукты питания в крупных объемах, в частности, давились бульдозерами. К примеру, по данным Россельхознадзора, 6 августа того года в России за один день уничтожили почти 300 тонн еды.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Александр Невзоров, Украина, санкции, продукты, агрессия, вторжение, война России против Украины
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