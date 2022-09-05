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Невзоров: Единственный правильный сейчас ход для Путина – ненависть. Ее температура в России приблизилась к планковским значениям

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Невзоров: Путину для того, чтобы хоть сколько-то еще протянуть, остается только раскалять саму Россию
Невзоров: Путину для того, чтобы хоть сколько-то еще протянуть, остается только раскалять саму Россию
Фото: ЕРА

Президент РФ Владимир Путин для сохранения власти вынужден повышать уровень ненависти в стране. Такое мнение российский телеведущий и публицист Александр Невзоров, получивший гражданство Украины, высказал в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"Путину для того, чтобы хоть сколько-то еще протянуть, остается только одно сейчас – это раскалять саму Россию, поднимая в ней градус ненависти ко всему живому. Я надеюсь, ты не думаешь, что процессы, которые идут в России, происходят как-то сами по себе, стихийно и бесконтрольно?" – отметил Невзоров.

По его словам, это "очень разумный расчет".

"Потому что ненависть – это единственный правильный сейчас ход и путь для Путина. Только ненависть может в достаточной степени опьянять, гипнотизировать настолько, чтобы население и дальше не воспринимало бы и не видело никакой реальности. Вот с ненавистью все в порядке. И температура ненависти в России приблизилась уже к планковским значениям, к температуре Планка (физики считают, что максимальная возможная температура – это 141 нониллион 679 октиллионов градусов, она называется планковской температурой. – "ГОРДОН"). И никакая жалость, понятное дело, в таких температурах уже не выживает. Ни к себе, ни к окружающим", – подчеркнул Невзоров.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Невзоров: Чтобы быть похожим на Путина, российский первоклассник обязан накачать рожу ботоксом и научиться метко какать в свой портфель. Читайте полный текст интервью

Контекст:

Путин объявил о начале полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля. Он рассчитывал захватить Украину за несколько дней, но блицкриг провалился.

1 сентября Путин, который изначально называл целью своей "спецоперации" в Украине "демилитаризацию и денацификацию", объявил новую цель. По его словам, в Украине "начали создавать антироссийский анклав" и российские войска на территории "защищают и жителей Донбасса, и защищают саму Россию".

Глава Кремля с каждым днем все больше запутывается в войне и поэтому становится все опаснее, утверждает The Guardian. Путин изо всех сил пытается вырваться из ловушки, в которую он загнал себя войной в Украине, отметило издание.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Александр Невзоров, война России против Украины, власть
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