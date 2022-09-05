Невзоров: Единственный правильный сейчас ход для Путина – ненависть. Ее температура в России приблизилась к планковским значениям

Невзоров: Путину для того, чтобы хоть сколько-то еще протянуть, остается только раскалять саму Россию Фото: ЕРА

"Путину для того, чтобы хоть сколько-то еще протянуть, остается только одно сейчас – это раскалять саму Россию, поднимая в ней градус ненависти ко всему живому. Я надеюсь, ты не думаешь, что процессы, которые идут в России, происходят как-то сами по себе, стихийно и бесконтрольно?" – отметил Невзоров.

По его словам, это "очень разумный расчет".

"Потому что ненависть – это единственный правильный сейчас ход и путь для Путина. Только ненависть может в достаточной степени опьянять, гипнотизировать настолько, чтобы население и дальше не воспринимало бы и не видело никакой реальности. Вот с ненавистью все в порядке. И температура ненависти в России приблизилась уже к планковским значениям, к температуре Планка (физики считают, что максимальная возможная температура – это 141 нониллион 679 октиллионов градусов, она называется планковской температурой. – "ГОРДОН"). И никакая жалость, понятное дело, в таких температурах уже не выживает. Ни к себе, ни к окружающим", – подчеркнул Невзоров.

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