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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Невзоров: Российские Васьки и Лешки превратились в гниль по капризу Путина. И он не знает, зачем они погибли

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Если бы перед Путиным прошли все жертвы его прихотей, они бы шагали в шеренге по пятеро, говорит Невзоров
Если бы перед Путиным прошли все жертвы его прихотей, они бы шагали в шеренге по пятеро, говорит Невзоров
Фото: ЕРА

Российские военнослужащие, погибшие в войне против Украины, – это личные потери президента России Владимира Путина, они погибли из-за его каприза. Такое мнение российский телеведущий и публицист Александр Невзоров, получивший гражданство Украины, высказал в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"Ты представь себе на секунду: Путину ставим кресло-качалку на обочине самого обычного российского шоссе. И по этому шоссе мимо него в шеренге по пятеро пойдут все Андрюхи, Алешки, Димоны, которые превратились в гниль из-за его прихотей, из-за его фантазий и из-за его капризов. Вот потащатся эти червивые мальчики, с которых будут опадать клочья кожи, кости, обгорелые, с собственными головами в руках, воняя гнильем, облепленные мухами, опарышами, Васьки, Лешки – они все превратились в гниль по его капризу. И он не знает, зачем они погибли. И никто не знает", – сказал Невзоров. 

Публицист отметил, что на этот вопрос никто не может ответить. 

"И это только его личные, персональные потери, – добавил Невзоров. – Потому что с другой стороны шоссе бесконечие кровавых жертв с детьми на руках – это потери Украины. И это все его бессмысленные проделки".

Невзоров: Чтобы быть похожим на Путина, российский первоклассник обязан накачать рожу ботоксом и научиться метко какать в свой портфель. Читайте полный текст интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube


Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. Путин называет целью войны "демилитаризацию и денацификацию Украины". Пятая часть подразделений ВС РФ, вовлеченных в боевые действия в Украине, разгромлена, говорил 13 августа главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

За время вторжения РФ потеряла в войне против Украины 49 050 своих военнослужащих, сообщили в Генштабе ВСУ 3 сентября.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Владимир Путин, Александр Невзоров, потери России, погибшие российские военные
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