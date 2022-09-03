Невзоров: Российские Васьки и Лешки превратились в гниль по капризу Путина. И он не знает, зачем они погибли

Если бы перед Путиным прошли все жертвы его прихотей, они бы шагали в шеренге по пятеро, говорит Невзоров Фото: ЕРА

"Ты представь себе на секунду: Путину ставим кресло-качалку на обочине самого обычного российского шоссе. И по этому шоссе мимо него в шеренге по пятеро пойдут все Андрюхи, Алешки, Димоны, которые превратились в гниль из-за его прихотей, из-за его фантазий и из-за его капризов. Вот потащатся эти червивые мальчики, с которых будут опадать клочья кожи, кости, обгорелые, с собственными головами в руках, воняя гнильем, облепленные мухами, опарышами, Васьки, Лешки – они все превратились в гниль по его капризу. И он не знает, зачем они погибли. И никто не знает", – сказал Невзоров.

Публицист отметил, что на этот вопрос никто не может ответить.

"И это только его личные, персональные потери, – добавил Невзоров. – Потому что с другой стороны шоссе бесконечие кровавых жертв с детьми на руках – это потери Украины. И это все его бессмысленные проделки".

Невзоров: Чтобы быть похожим на Путина, российский первоклассник обязан накачать рожу ботоксом и научиться метко какать в свой портфель. Читайте полный текст интервью

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