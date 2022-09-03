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МИР ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Невзоров об антипутинском российском информационном фронте: Мы договорились ненавидеть и оскорблять друг друга только на могиле Путина. До этого установлен мир

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Невзоров: Если плохо и хамски, например, пишут обо мне, то какие еще нужны доказательства того, что человек работает в реальности на Кремль?
Невзоров: Если плохо и хамски, например, пишут обо мне, то какие еще нужны доказательства того, что человек работает в реальности на Кремль?
Скриншот: Александр Невзоров / Facebook

Те, кто разрушает единство оппозиционного "медийного фронта русских журналистов", работают на Кремль, уверен российский телеведущий и публицист Александр Невзоров, получивший гражданство Украины. Об этом он заявил в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

Невзоров подчеркнул, что "чем быстрее рухнет путинский режим, тем меньше погибнет украинцев". Поэтому, считает он, процессы, которые происходят в российской медиасфере и на информационном фронте, также важны, поскольку могут приблизить победу Украины. 

"И сейчас вдруг пошла мода: все вдруг выясняют, а кто на самом деле прокремлевский, кто замаскированный, кто не замаскированный и как отличить. Вот я могу сказать, как отличить работающего на Кремль от не работающего на Кремль. Если плохо и хамски, например, пишут обо мне, то какие еще нужны доказательства того, что человек работает в реальности на Кремль? Это в чистом виде директива администрации президента: "Ребята, болтайте все, что хотите, пишите любую околесину, можете ругать [президента РФ Владимира] Путина, но когда вам скажут, этого – фас!" – заявил Невзоров. 

Он отметил, что сейчас "не так много крупных, заметных, сильных фигур, которые исступленно и искренне дерутся с путинизмом", но они есть, и среди них много журналистов.

"И если вспомнить историю, мы все договорились: мы снова можем начать ненавидеть друг друга, оскорблять друг друга, безобразничать в отношении друг друга, но только на могиле Путина. До этого момента между нами всеми установлен абсолютный мир. Никто товарищу в бок по окопу не стреляет. Если стреляют, это гарантированно кремлевские лазутчики. И на них просто не надо тратить время. Это касается этого всего идейного антипутинского фронта. Тот, кто разрушает единство этого медийного фронта русских журналистов, работающего против Путина, кто пишет доносы, кто пишет гадости, – это гарантированная примета того, что он, увы, работает на Кремль", – заявил публицист.

Он признал, что ему тоже многое не нравится в его товарищах – по его мнению, они где-то ошибаются, что-то "недоговаривают или переговаривают".

"Я никогда не позволю себе ни о ком из них сказать ни одного слова. Ругаться будем на могиле Путина. Ругаться будем, когда выиграем эту войну. Мы – свою медийную, которая в какой-то степени поможет, надеюсь, Украине выиграть свою, настоящую", – подчеркнул Невзоров. 

Невзоров: Чтобы быть похожим на Путина, российский первоклассник обязан накачать рожу ботоксом и научиться метко какать в свой портфель. Читайте полный текст интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Александр Невзоров, оппозиция, Кремль, журналисты, россияне
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