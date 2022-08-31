"Русский добровольческий корпус", легион "Свобода России" и "Национальная республиканская армия" РФ подписали декларацию о сотрудничестве

Пономарев опубликовал текст декларации (ее назвали Ирпенской декларацией). Подписанты документа заявляют, что у них общая "задача по освобождению России от путинской тирании, пресечению террора кремлевских силовиков против граждан своей и других стран и скорейшему прекращению агрессивной войны против Украины".

Они договорились координировать свои действия "по вооруженному сопротивлению путинскому фашизму", вести совместную информационную политику и решили, что сохраняя символику своих подразделений, "принимают общий бело-сине-белый флаг как символ совместной борьбы".

"Русский добровольческий корпус", легион "Свобода России" и "Национальная республиканская армия" договорились также создать политический центр, цель которого – представлять их интересы перед органами государственной власти разных стран и организовывать совместную информационную политику. Руководить центром будет Пономарев.

"Легион "Свобода России", "Русский добровольческий корпус" и "Национальная республиканская армия" подтверждают, что они взяли оружие в руки, чтобы бороться исключительно с узурпаторами власти в России, поджигателями и организаторами войны и их прислужниками и финансистами. Простые мирные граждане России, обманутые путинской пропагандой, не являются нашими врагами – они те, кого легион "Свобода России", "Русский добровольческий корпус" и "Национальная республиканская армия" будут защищать и освободят от незаконной и дискредитировавшей себя власти. Наша цель – свободная демократическая Россия, построенная на принципах самоуправления граждан и социальной справедливости, без олигархии и коррупции, без полицейского насилия и произвола чиновников, без войн и аннексий, без колоний и оккупированных территорий, где каждый народ, живущий в стране, сам выбирает свой путь", – говорится в декларации.

Ее подписанты призвали российскую оппозицию и граждан РФ "отринуть все сомнения и разногласия и присоединиться к борьбе".

"Только бескомпромиссные и решительные силовые действия могут остановить преступную банду Путина и его приспешников, которые не останавливаются ни перед чем для удовлетворения своих непомерных аппетитов и амбиций. Времена мирного протеста прошли безвозвратно. Февральское масштабное вторжение в Украину ставит вопрос ребром: кремлевский режим должен быть уничтожен во имя мира на планете и сохранения жизней россиян и украинцев", – подчеркивается в декларации.