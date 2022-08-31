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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Русский добровольческий корпус", легион "Свобода России" и "Национальная республиканская армия" РФ подписали декларацию о сотрудничестве

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Подписанты декларации называли общим бело-сине-белый флаг
Подписанты декларации называли общим бело-сине-белый флаг
Фото: Легион "Свобода России" / Facebook

31 августа в Ирпене Киевской области состоялось подписание декларации о сотрудничестве "Русского добровольческого корпуса", легиона "Свобода России" и "Национальной республиканской армии". Об этом бывший депутат Госдумы РФ, бизнесмен Илья Пономарев написал в Facebook.

Пономарев опубликовал текст декларации (ее назвали Ирпенской декларацией). Подписанты документа заявляют, что у них общая "задача по освобождению России от путинской тирании, пресечению террора кремлевских силовиков против граждан своей и других стран и скорейшему прекращению агрессивной войны против Украины".

Они договорились координировать свои действия "по вооруженному сопротивлению путинскому фашизму", вести совместную информационную политику и решили, что сохраняя символику своих подразделений, "принимают общий бело-сине-белый флаг как символ совместной борьбы". 

"Русский добровольческий корпус", легион "Свобода России" и "Национальная республиканская армия" договорились также создать политический центр, цель которого – представлять их интересы перед органами государственной власти разных стран и организовывать совместную информационную политику. Руководить центром будет Пономарев.

"Легион "Свобода России", "Русский добровольческий корпус" и "Национальная республиканская армия" подтверждают, что они взяли оружие в руки, чтобы бороться исключительно с узурпаторами власти в России, поджигателями и организаторами войны и их прислужниками и финансистами. Простые мирные граждане России, обманутые путинской пропагандой, не являются нашими врагами – они те, кого легион "Свобода России", "Русский добровольческий корпус" и "Национальная республиканская армия" будут защищать и освободят от незаконной и дискредитировавшей себя власти. Наша цель – свободная демократическая Россия, построенная на принципах самоуправления граждан и социальной справедливости, без олигархии и коррупции, без полицейского насилия и произвола чиновников, без войн и аннексий, без колоний и оккупированных территорий, где каждый народ, живущий в стране, сам выбирает свой путь", – говорится в декларации. 

Ее подписанты призвали российскую оппозицию и граждан РФ "отринуть все сомнения и разногласия и присоединиться к борьбе". 

"Только бескомпромиссные и решительные силовые действия могут остановить преступную банду Путина и его приспешников, которые не останавливаются ни перед чем для удовлетворения своих непомерных аппетитов и амбиций. Времена мирного протеста прошли безвозвратно. Февральское масштабное вторжение в Украину ставит вопрос ребром: кремлевский режим должен быть уничтожен во имя мира на планете и сохранения жизней россиян и украинцев", – подчеркивается в декларации. 

https://www.facebook.com/iponomarev/posts/pfbid0ox3xVoXhjG6moRMVo2M3aCGogQwaHEggd6pbQhCssgcEaVY3osqrHdEmA7AxbKCdl

Контекст:

В марте 2022-го было объявлено о создании подразделения ВСУ – легиона "Свобода России", Он состоит из россиян-добровольцев (в том числе военнопленных), решивших сражаться за Украину и свободную Россию "против путинских войск". 29 июля в Telegram-канале легион объявил, что сформирован уже второй батальон боевого крыла "Свободы России". Число участников формирования легион не раскрывает. В том числе в ряды "Свободы России" вступил бывший вице-президент российского "Газпромбанка" Игорь Волобуев, который уехал из России в Украину после начала полномасштабного вторжения РФ.

В релизе, который есть в распоряжении "ГОРДОН", говорится, что легион "Свобода России" и "Русский добровольческий корпус" подчиняются украинскому военно-политическому командованию, воюют за Украину, а "Национальная республиканская армия" не подчиняется украинскому руководству, это российская
военно-политическая организация, которая "естественно, приветствует борьбу украинского народа за свою независимость и надеется внести свой вклад в военное поражение путинизма". Пономарев 30 августа сообщал, что "Национальная республиканская армия" действует на территории РФ, он подписывал декларацию от имени этой организации.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Илья Пономарев, флаг, Ирпень, батальон, сотрудничество, русские, россияне, легион "Свобода России"
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