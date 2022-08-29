ГОРДОН
 
 
МИР ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Бабченко: В России все, что могло протестовать, уехало. Я разные цифры видел – от 300 тыс. до 5 млн. Набережная Батуми стала полностью русской

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Бабченко о России: Никакого противостояния там не будет
Бабченко о России: Никакого противостояния там не будет
Фото: EPA

Протестовать против режима в России сейчас некому – все активные оппозиционеры выехали, посажены в тюрьму или убиты, считает военный журналист Аркадий Бабченко. Такое мнение он высказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"Все в России протестного, что могло протестовать, могло уехать, – оно уехало. Вот разные цифры я видел: от 300 тыс. до 5 млн... Говорят, только в Грузию приехало больше 300 тыс. И это большая проблема сейчас для Грузии. Потому что это около 10% всего населения Грузии. И грузины сейчас просто поняли, что они теряют свою идентичность, что набережная Батуми стала полностью русской", – сказал Бабченко.

Он отметил, что к этому привела идея "туризм вне политики".

"Восемь лет втирали русским туризм, делали режим наибольшего благоприятствования для туристов – пожалуйста вам, приехали", – сказал журналист.

Он подчеркнул, что "все, что в России могло протестовать, – уехало, либо посажено, либо убито", а оставшихся россиян устроят любые объяснения российских властей относительно войны в Украине.

"Никакого противостояния там не будет, а вся остальная аморфная масса простейших... Простейшим не нужны сложные объяснения – простейшим достаточно простейших объяснений. "Что произошло с Херсоном?" – "Ну, что-то произошло". – "Ну и черт с ним. Ну и поехали дальше". – "Да и бог с ним", – считает Бабченко.

Бабченко: Когда в России вся туалетная бумага окажется у них в колбасе, а колбаса окажется у партактива, а задницу они опять будут подтирать газетой "Правда" – вот тогда они на улицы повалят с вилами. Полная версия интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Российские власти после 24 февраля 2022 года преследуют участников любых акций протеста, где выражается несогласие (или есть хотя бы намек на несогласие) с полномасштабным вторжением РФ в Украину. Пик протестов пришелся на март – начало апреля.

5 апреля в Москве неизвестный провел одиночную акцию, лежа на земле со связанными руками (в таком положении находили жертв зверств российских оккупантов в Буче). Она прошла у храма Христа Спасителя, на Никольской улице, в Александровском саду и на Старом Арбате.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Грузия, оппозиция, протесты, туризм, Аркадий Бабченко, митинг, туристы, россияне
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Выглядишь на миллиард". Сопонару снялась в наряде от украинского бренда
"Выглядишь на миллиард". Сопонару снялась в наряде от украинского бренда
  "За какой счет мы живем? Я расскажу". Каменских ответила, где они с Потапом берут сейчас деньги на проживание
  "За какой счет мы живем? Я расскажу". Каменских ответила, где они с Потапом берут сейчас деньги на проживание
"Еще никто не видел". Дорофеева показала фото поцелуя с Кацуриным
"Еще никто не видел". Дорофеева показала фото поцелуя с Кацуриным
Жена принца Гарри снялась для обложки американского журнала. Фото
Жена принца Гарри снялась для обложки американского журнала. Фото
48-летний Береза показал, как выглядел 16 лет назад после похудения на 55 кг
48-летний Береза показал, как выглядел 16 лет назад после похудения на 55 кг
"Очень красивая", "Совершенство". 47-летняя Лонгория позировала в белом бюстгальтере
"Очень красивая", "Совершенство". 47-летняя Лонгория позировала в белом бюстгальтере
  "Хотели денацификацию, а получили детонацию и эвакуацию". Звезды студии "Квартал 95" показали, как оккупант общается с женой
  "Хотели денацификацию, а получили детонацию и эвакуацию". Звезды студии "Квартал 95" показали, как оккупант общается с женой
Запеченная кукуруза с беконом и сыром. Рецепт Хименеса-Браво
Запеченная кукуруза с беконом и сыром. Рецепт Хименеса-Браво
  "Все ждут рождения моего ребенка". 35-летняя Каменских прокомментировала слухи о своей беременности
  "Все ждут рождения моего ребенка". 35-летняя Каменских прокомментировала слухи о своей беременности
"Это просто я. Теперь такая". 40-летняя Брежнева снялась без макияжа "грустной и уставшей"
"Это просто я. Теперь такая". 40-летняя Брежнева снялась без макияжа "грустной и уставшей"
49-летняя Клум снялась в мини-платье с разрезом спереди
49-летняя Клум снялась в мини-платье с разрезом спереди
"Это очень смешно". Арестович "показал", как жена укладывает его спать
"Это очень смешно". Арестович "показал", как жена укладывает его спать
  Дуэт Emdivity вместе с Jerry Heil и Никитюк презентовали клип на трек "Душевна па-дамашнєму". Видео
  Дуэт Emdivity вместе с Jerry Heil и Никитюк презентовали клип на трек "Душевна па-дамашнєму". Видео
Звезда "Однажды под Полтавой" Саливанчук показала мужа, продюсера студии "Квартал 95"
Звезда "Однажды под Полтавой" Саливанчук показала мужа, продюсера студии "Квартал 95"
"Самая документированная война в истории". Роднянский заявил, что россиянам не удастся скрыть правду о войне против Украины
"Самая документированная война в истории". Роднянский заявил, что россиянам не удастся скрыть правду о войне против Украины
"Роскошная женщина", "Очень худенькая". Постройневшая Тина Кароль устроила фотосессию в центре Киева. Фото
"Роскошная женщина", "Очень худенькая". Постройневшая Тина Кароль устроила фотосессию в центре Киева. Фото
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Так грустно, когда женщины делают это с собой". В сети обсуждают изменившееся до неузнаваемости лицо экс-жены Шварценеггера Марии Шрайвер (52124)
2
"Никогда не поздно выглядеть сказочно". 64-летняя Стоун в бикини похвасталась стройной фигурой, сделав селфи в полный рост (39929)
3
Аффлек на собственной свадьбе вспомнил, как они с Лопес расстались перед бракосочетанием на 19 лет (38221)
4
64-летняя Мадонна возле унитаза выставила пятую точку крупным планом. Фото (37744)
5
"Один в один". "Квартал" сравнил Арестовича с мяукающим котом. Видео (35625)
6
Верка Сердючка на День Независимости исполнила свой хит Dancing Russia Goodbye вместе с ансамблем имени Вирского. Видео (25914)
7
"Настоящая маленькая очаровательная принцесса". Сопонару показала фото в платье с прозрачными элементами (25835)
8
"Он делает свою мужскую работу. Он на войне". Роговцева показала внука, который защищает Украину от российских оккупантов (24746)
 
 
 
 