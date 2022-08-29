Бабченко: В России все, что могло протестовать, уехало. Я разные цифры видел – от 300 тыс. до 5 млн. Набережная Батуми стала полностью русской

Бабченко о России: Никакого противостояния там не будет Фото: EPA

"Все в России протестного, что могло протестовать, могло уехать, – оно уехало. Вот разные цифры я видел: от 300 тыс. до 5 млн... Говорят, только в Грузию приехало больше 300 тыс. И это большая проблема сейчас для Грузии. Потому что это около 10% всего населения Грузии. И грузины сейчас просто поняли, что они теряют свою идентичность, что набережная Батуми стала полностью русской", – сказал Бабченко.

Он отметил, что к этому привела идея "туризм вне политики".

"Восемь лет втирали русским туризм, делали режим наибольшего благоприятствования для туристов – пожалуйста вам, приехали", – сказал журналист.

Он подчеркнул, что "все, что в России могло протестовать, – уехало, либо посажено, либо убито", а оставшихся россиян устроят любые объяснения российских властей относительно войны в Украине.

"Никакого противостояния там не будет, а вся остальная аморфная масса простейших... Простейшим не нужны сложные объяснения – простейшим достаточно простейших объяснений. "Что произошло с Херсоном?" – "Ну, что-то произошло". – "Ну и черт с ним. Ну и поехали дальше". – "Да и бог с ним", – считает Бабченко.

Бабченко: Когда в России вся туалетная бумага окажется у них в колбасе, а колбаса окажется у партактива, а задницу они опять будут подтирать газетой "Правда" – вот тогда они на улицы повалят с вилами. Полная версия интервью

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