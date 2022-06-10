Госдума предлагает запретить россиянам митинговать на вокзалах, в больницах и вузах. Список ограничений

В России хотят значительно расширить список мест, где нельзя будет проводить митинги, акции протеста и даже собрания Фото: EPA

Законопроект запрещает проводить митинги около зданий органов власти и объектов жизнеобеспечения (к ним отнесены электрические, тепловые, водопроводные и газораспределительные сети), в вузах и больницах, на религиозных объектах, их земельных участках и в местах паломничества.

Проект закона делает невозможными протестные акции на территории аэропортов, речных, морских, автомобильных и железнодорожных вокзалов и станций. Детские и спортивные площадки также в списке запрещенных локаций.

Кроме того, отдельные регионы (субъекты) РФ в целях "защиты прав человека и гражданина" получат право дополнительно определять места, в которых запрещается проведение собраний, митингов, шествий и демонстраций, если это обусловлено историческими, культурными или другими "объективными особенностями субъекта".

Законопроект запрещает организацию протестных акций иностранным агентам. Документ не объясняет мотивы такого ужесточения законодательства, в пояснительной записке утверждается, что депутаты поставили задачей "совершенствование регулирования статуса иностранного агента". Документ вводит также ряд ограничений для людей и организаций с таким статусом.

"Иностранный агент" – статус, присваиваемый в России некоммерческим организациям, СМИ, физическим лицам и незарегистрированным общественным объединениям, которые, по мнению властей РФ, получают иностранное финансирование и занимаются политической деятельностью внутри России.