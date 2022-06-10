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Госдума предлагает запретить россиянам митинговать на вокзалах, в больницах и вузах. Список ограничений

В России хотят значительно расширить список мест, где нельзя будет проводить митинги, акции протеста и даже собрания
В России хотят значительно расширить список мест, где нельзя будет проводить митинги, акции протеста и даже собрания
Фото: EPA

Государственная дума РФ рассмотрит законопроект о внесении в закон о митингах поправок, значительно ограничивающих возможности для организации протестных акций. Текст документа был опубликован 9 июня на официальном сайте Госдумы.

Законопроект запрещает проводить митинги около зданий органов власти и объектов жизнеобеспечения (к ним отнесены электрические, тепловые, водопроводные и газораспределительные сети), в вузах и больницах, на религиозных объектах, их земельных участках и в местах паломничества.

Проект закона делает невозможными протестные акции на территории аэропортов, речных, морских, автомобильных и железнодорожных вокзалов и станций. Детские и спортивные площадки также в списке запрещенных локаций.

Кроме того, отдельные регионы (субъекты) РФ в целях "защиты прав человека и гражданина" получат право дополнительно определять места, в которых запрещается проведение собраний, митингов, шествий и демонстраций, если это обусловлено историческими, культурными или другими "объективными особенностями субъекта".

Законопроект запрещает организацию протестных акций иностранным агентам. Документ не объясняет мотивы такого ужесточения законодательства, в пояснительной записке утверждается, что депутаты поставили задачей "совершенствование регулирования статуса иностранного агента". Документ вводит также ряд ограничений для людей и организаций с таким статусом.

"Иностранный агент" –  статус, присваиваемый в России некоммерческим организациям, СМИ, физическим лицам и незарегистрированным общественным объединениям, которые, по мнению властей РФ, получают иностранное финансирование и занимаются политической деятельностью внутри России.
Контекст:

Российские власти после 24 февраля 2022 года преследуют участников любых акций протеста, где выражается несогласие (или хотя бы намек на несогласие) с полномасштабным вторжением в Украину. Пик протестов пришелся на март – начало апреля. Так, только 2 апреля на антивоенных акциях в России задержали более 200 человек.

5 апреля в Москве неизвестный провел одиночную акцию, лежа на земле со связанными руками - в таком положении находили жертв зверств российских оккупантов в Буче. Она прошла у храма Христа Спасителя, на Никольской улице, в Александровском саду и на Старом Арбате. В случае принятия Госдумой закона об ограничении мест для митингов, минимум одна локация из этого списка (храм Христа Спасителя) попала бы под запрет.

"Радио Свобода" прогнозирует, что новый документ позволит значительно расширить список оснований для запрета акций после того, как пандемия COVID-19 перестала быть веским основанием для запрета. Ранее, в 2020-2021-м годах, власти Москвы и российских регионов регулярно отказывались согласовывать акции протеста, ссылаясь именно на карантинные ограничения.

Теги: Россия, Госдума, митинг, законопроект, акции протеста
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