В Госдуме предлагают сделать советский флаг государственным флагом России – как "символ возрождающейся супердержавы"

Шеремет заявил, что Запад боится советского флага, так как "красный флаг победы напоминает ему о величии нашего народа и нашей великой победе".
Он также повторил пропагандистские заявления президента России Владимира Путина о том, что под этим флагом сегодня российская армия "противостоит неонацистам, возродившимся в Украине", и что под ним когда-то "сражались деды в Великой Отечественной войне".
"Депутат" отметил, что гордится российским триколором, но считает, что сейчас России нужен советский флаг – как "символ возрождающейся супердержавы".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Сегодня идет 84-й день полномасштабной войны России против Украины.
Изначально, по данным Службы безопасности Украины, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Один из пленных, показания которого опубликовало ведомство, рассказал, что российским военнослужащим выдали провизию с запасом на трое суток.
После начала вторжения из страны-агрессора стали массово уходить международные компании. Согласно подсчетам Института руководителей высшего звена Йельского университета, РФ уже покинули более 1000 компаний. Западные страны ввели против России санкции, в том числе персональные против Путина.
С середины апреля оккупанты сосредоточили силы на востоке Украины. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – сказал президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".
По состоянию на 18 мая потери среди личного состава армии РФ в полномасштабной войне против Украины достигли около 28,3 тыс. человек, за сутки было ликвидировано 400 оккупантов.