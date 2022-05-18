В Госдуме предлагают сделать советский флаг государственным флагом России – как "символ возрождающейся супердержавы"

В Госдуме повторяют пропагандистские заявления Путина о том, что под этим флагом сегодня российская армия "противостоит неонацистам, возродившимся в Украине" Фото: ЕРА

Шеремет заявил, что Запад боится советского флага, так как "красный флаг победы напоминает ему о величии нашего народа и нашей великой победе".

Он также повторил пропагандистские заявления президента России Владимира Путина о том, что под этим флагом сегодня российская армия "противостоит неонацистам, возродившимся в Украине", и что под ним когда-то "сражались деды в Великой Отечественной войне".

"Депутат" отметил, что гордится российским триколором, но считает, что сейчас России нужен советский флаг – как "символ возрождающейся супердержавы".

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