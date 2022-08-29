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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Бабченко: Думал, на старости лет начну заниматься своим имуществом и стану первым в семье, кто сумеет оставить "спадщину". На тебе – Владимир Владимирович поехал башкой. Спасибо!

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Бабченко: Путин не просто начал войну он украл у нас XXI век и будущее, которое должно было бы у нас быть
Бабченко: Путин не просто начал войну – он украл у нас XXI век и будущее, которое должно было бы у нас быть
Фото: Александр Хоменко / Gordonua.com

ХХІ век должен был стать периодом открытий и научных прорывов, но президент России Владимир Путин, начав войну против Украины, украл его у людей. Такое мнение в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону высказал военный журналист Аркадий Бабченко.

"Смотрите, что сделал Путин. Он же не просто начал войну – он украл у нас XXI век. Он украл у нас наше будущее, которое должно было бы у нас быть. Потому что XXI век должен был быть веком невероятных научных открытий, невероятных научных прорывов, невероятного научно-технического прогресса. Мы должны были колонизировать Луну, мы должны были колонизировать Марс, [телескоп] "Джеймс Уэбб" должен был присылать нам просто тайны Вселенной, мы должны были разрабатывать новые теории и понимать, какие, там, квантовые струны с какими, там, червоточинами, как они связывают через белые дыры... И мы должны были жить этой жизнью. На тебе..." – сказал Бабченко. 

По мнению журналиста, ХХІ век – "век турбулентности". Он опасается, что война России против Украины в этом столетии – не последняя, а "например, битва за донецкий аэропорт" в будущих учебниках истории будет обозначена одним абзацем как "незначительные, локальные, пограничные конфликты в период усиливающихся центробежных процессов". 

"Я-то боюсь, что и эта война – еще не последняя война. Я-то боюсь, что сейчас полудурков-то вон везде, по всему миру, к власти стало приходить на ура. Если, там, через два года в США к власти придет [экс-президент страны Дональд] Трамп, то это будет еще один новый расклад. И этот ящик Пандоры открыл, безусловно, Путин. Вот тот миропорядок – устоявшийся миропорядок с 45-го по 14-й год, – когда 75 лет мы жили без войн, и я-то думал, что так будет и дальше. На старости лет я думал, что вот сейчас все закончится – и, там, к 50 годам я начну заниматься уже своим имуществом. И, может быть, в моей фамилии, в моей семье, я буду первым поколением, кто сумеет оставить своим наследникам спадщину – первое наследство. Ну потому что ничего же не остается. Прабабку раскулачили, бабку в ГУЛАГ отправили, у отца – 91-й год, дефолт, нищета. Меня в 18 лет отправили в горы завоевывать кавказскую республику, которую я знать не знал, видеть не видел и в которой я до самой смерти не буду. Ну может быть, я думал, сейчас я буду первым в этой цепочке нашей семьи, кто дочери своей оставит квартиру, какое-то наследство – не знаю, лошадь с телегой и дом с соломой. На тебе – Владимир Владимирович поехал башкой. Спасибо тебе", – продолжил Бабченко. 

По словам журналиста, он не верил, что в 2014-м начнется война. 

"Потому что... Ну окей, ну хорошо, чеченцы – они, там, исламские, мусульманские террористы, как вы говорите. Бац! – потом Грузия. Как? Грузия? Грузия же православная. Ну окей, они православные фашисты. Окей, ну хорошо, фашисты. Бац! – Украина. Как Украина? Это же братский народ, братушки вот прямо, братее не было, братушки братушек. Ну, там бандеровские фашисты... Бац! – 24 февраля. Че вы делаете? Но вот я боюсь, что через какое-то время будет – бац! – ядерный гриб. Да куда вы вообще, сволочи? Вы остановитесь когда-нибудь или нет? Так что в этом плане я довольно пессимистичен на самом деле", – объяснил он. 

Бабченко: Когда в России вся туалетная бумага окажется у них в колбасе, а колбаса окажется у партактива, а задницу они опять будут подтирать газетой "Правда" – вот тогда они на улицы повалят с вилами. Полная версия интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube


Контекст:

Путин находится у власти в РФ с 2000 годах. В 2018-м он был избран на четвертый президентский срок. В 2008–2012 годах Путин был главой правительства, в это время должность президента занимал Дмитрий Медведев. В 2020 году в России был принят закон об обнулении президентских сроков Путина. Документ позволяет Путину остаться на посту главы государства до 2036 года.

В 2014 году Россия оккупировала Крым и начала агрессию против Украины на Донбассе, 24 февраля 2022 года Путин объявил о полномасштабном вторжении в Украину

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Владимир Путин, Аркадий Бабченко, вторжение, донецкий аэропорт, война России против Украины, ГУЛАГ, имущество, квартира
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